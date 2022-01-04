鄭文燦公布確診桃機清潔員足跡 籲民眾做好防疫

桃園市長鄭文燦今天凌晨公布確診的桃機清潔人員足跡，包括去年12月30、31日上午9時到12時在忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔及髮圈等，呼籲大家做好自身防疫。

他說，民眾如果足跡重疊，請自我健康監測，如果於14日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，儘速到社區採檢站或指定採檢院所採檢及評估。

鄭文燦於社群網站臉書（Facebook）發文表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為住在桃園的本國籍40多歲女性，在桃園國際機場停車場任清潔員，近期無出入境紀錄。

他說，桃園市政府衛生局第一時間啟動疫情調查、採檢、消毒，通知同住家人就讀學校預防性停課一天，並完成6名親密接觸者採檢，核酸檢測（PCR）結果都陰性，請師生、家長不需過度擔心。

鄭文燦表示，國際疫情嚴峻，桃園是機場國門所在地，責無旁貸，將持續以即時疫調、擴大匡列及多次採檢，努力守住國門。建立社區防線，桃園仍不鬆懈，以嚴謹態度做好每個防疫環節，請大家不能輕忽大意，出入公共場所正確佩戴口罩，落實實名制，一起做好自身防疫。

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