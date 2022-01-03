確診家長為機場員工！桃園2學校宣布緊急停課1天

桃園市中壢區某國小、平鎮區某高中兩所學校今天晚間發出緊急停課通知。據了解，中壢某國小有任職於機場清潔員的學生家長確診，基於防疫，在學生採檢結果出爐前，明天全校預防性停課1天，該班級停課7天。另一所高中的學生也是染疫者的小孩，兩人住在透天厝的不同樓層，謹慎起見，該高中也預防性停課一天。市長鄭文燦表示，兩校均為預防性停課。

教育局表示，該學生家長在機場擔任清潔員，今天因身體不適，赴桃園醫院檢查確診；由於家長就讀的小孩分別就讀中壢區某國小、平鎮區某高中，目前兩位學生跟另外4位親人已居家隔離，身體沒有不適；兩校接獲通報後，下午立即班級清消，教育局也請學校做好停課準備，環保局明日上午將赴兩校全校消毒。

該校已通知全校學生停課在家期間，請家長配合施行防疫措施，儘量不出入公眾場合、配戴口罩，並注意學生的身體狀況，若有不適須隨時知會家長。

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