北市Omicron群聚案防疫旅館暫時退場 27人受影響

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台北市中正區某防疫旅館判定為Omicron變異株群聚案。北市府已下令此旅館暫時退場，直到確認環境無虞，將協助27名已訂房旅客轉介到其他旅館。

台北市中正區某防疫旅館去年12月底出現3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診者，分別為案17058、案17085、案17099。中央流行疫情指揮中心今天宣布，案17058、案17099改判為本土病例，定調此為群聚感染案。

台北市副市長黃珊珊接受媒體電話聯訪表示，這間旅館在發現接連有3例確診者的當天就已經全部清空，今天中央確認為群聚感染後就下令先退場，不再收住檢疫旅客，後續已訂房旅客將協助轉往其他旅館檢疫。

黃珊珊說，這間旅館經專家判定後發現環境、隔間可能有縫隙，沒有隔得完全，從一處釋放的氣體可以在另一處被檢測到，所以將要求清消完畢後靜置7天，且暫時不做防疫旅館，後續通過檢查確認安全後才可做其他處理。

黃珊珊指出，至於中正區12月中出現Delta群聚感染的另一家防疫旅館則繼續運作，因為不是硬體的問題，而是工作人員送餐時交叉感染，所以加強教育訓練後仍讓旅館繼續收住檢疫旅客，而今天判定為群聚案的旅館則不排除任何傳染途徑，會以最高規格檢視所有環節，盡量讓同樣的事情不再發生。

針對中正區某防疫旅館被定調發生Omicron變異株群聚案，台北市觀傳局表示，為確保旅館環境、設備等安全無虞，已安排空調專家、衛生單位本週到現場查核，在確保旅館硬體設備皆符合規定前，請旅館暫停收住房客，再由專家團隊決定是否繼續接待新旅客，同時協助27名已訂房旅客轉介到其他旅館。

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