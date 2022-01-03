快訊

今年首起地震規模6.0 氣象局：未來三天有3至5級餘震

6.0強震台北地檢署傳災情 壁磚掉落砸中1律師

陳其邁建議居隔全住集檢所 陳時中：需評估量能

中央社 / 台北3日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

COVID-19疫情持續，高雄市長陳其邁今天建議，針對居家隔離者，中央可全國一致規定住到集中檢疫所。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，需評估各地供應量能再做決定。

台北市防疫旅館近日疑似爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染；高雄市長陳其邁今天上午受訪呼籲民眾快打第3劑疫苗，並表示高雄市會持續加強稽查防疫旅館。他並建議中央要求居家隔離者都在集中檢疫所進行檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會被問及此事，他回應，現階段居家隔離者基本以居家進行為原則，經評估傳播高風險者，採取專案送往集中檢疫所，但確實有地方送到防疫旅館，如台北市就是送到安心旅社。

陳時中表示，若地方政府在安排居家隔離者有任何需要協助，都可向中央申請，經估算量能再進一步規劃、安排，若要強制居家隔離者全數入住集中檢疫所，必須先評估各縣市集檢所供應量能。

有媒體詢問，傳出有居家隔離、檢疫民眾被社區主委趕出住處事件。陳時中重申，社區主委無權如此對待居家隔離、檢疫者，安置好就安置好，若因為主委一意孤行，使隔離、檢疫者無處安置，造成確診者在社區移動，甚至造成染疫，後果不堪設想。

另外，針對指揮中心今天定調為群聚的北市某防疫旅館染疫案，其中3名Omicron確診者，據指揮中心資料，案17058及案17085接觸者匡列採檢情況，3名居家隔離者採檢陰性；回溯及現住旅客，同樓層36人（待採1人），33人陰性、1人陽性（案17099）、1人檢驗中，其他樓層34人，全數陰性。

防疫旅館員工匡列8人，進行自我健康監測，採檢全數陰性，陳時中表示，據上述採檢結果分析，該起群聚相對是還能控制的情況，至於國內專家建議的針對特定高風險對象，如防疫旅館員工等，第3劑加強劑接種間隔期應縮短，會將此議題交由專家小組討論、判定。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫苗涵蓋率破8成仍不夠 陳時中：國際疫情飆高

案17181檢疫期滿後確診 陳時中：對社區較無威脅

疫情重點高風險國都非洲不列美國？陳時中說是這原因

旅館查核進度到哪？ 陳時中：100多家有缺失

相關新聞

Omicron個案年輕化？ 羅一鈞：75%是20至40歲

中央流行疫情指揮中心今宣布新增首兩例本土Omicron病例，有媒體問到，南非研究顯示Omicron確診病例以年輕女性居多...

旅館查核進度到哪？ 陳時中：100多家有缺失

針對旅館群聚事件頻傳，指揮中心去年底要求地方政府於今年1月3日前完成查核。對於查核進度，指揮中心指揮官陳時中表示，需查4...

春節7+7執行有困難 侯友宜喊全力以赴：我們也沒抱怨

春節返鄉旺季即將登場，然而北市、桃園接連爆出防疫旅館群聚事件，讓夾在中間的新北市，更不敢掉以輕心。新北市長侯友宜今日臨時...

【重磅快評】防疫旅館連珠砲 蘇貞昌不怒待何時？

新冠肺炎境外移入病例近來每天動輒增加一、二十例，加上防疫旅館驗出多例Omicron病毒，府院高層如臨大敵，中央疫情指揮中...

因應新規！民航局要求航空公司確認旅客2日內PCR報告

明天起，入境旅客需提供2日內PCR採撿報告，交通部民用航空局要求民航業者，務必落實新規定，登機前就應確認旅客所提報告符合...

防堵疫情！航空公司須於旅客登機前 確認2日內PCR報告

明天（4日）起，入境旅客需提供2日內PCR採撿報告，交通部民航局要求民航業者，務必落實新規定，登機前就應確認旅客所提報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。