陳其邁建議居隔全住集檢所 陳時中：需評估量能

COVID-19疫情持續，高雄市長陳其邁今天建議，針對居家隔離者，中央可全國一致規定住到集中檢疫所。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，需評估各地供應量能再做決定。

台北市防疫旅館近日疑似爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染；高雄市長陳其邁今天上午受訪呼籲民眾快打第3劑疫苗，並表示高雄市會持續加強稽查防疫旅館。他並建議中央要求居家隔離者都在集中檢疫所進行檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會被問及此事，他回應，現階段居家隔離者基本以居家進行為原則，經評估傳播高風險者，採取專案送往集中檢疫所，但確實有地方送到防疫旅館，如台北市就是送到安心旅社。

陳時中表示，若地方政府在安排居家隔離者有任何需要協助，都可向中央申請，經估算量能再進一步規劃、安排，若要強制居家隔離者全數入住集中檢疫所，必須先評估各縣市集檢所供應量能。

有媒體詢問，傳出有居家隔離、檢疫民眾被社區主委趕出住處事件。陳時中重申，社區主委無權如此對待居家隔離、檢疫者，安置好就安置好，若因為主委一意孤行，使隔離、檢疫者無處安置，造成確診者在社區移動，甚至造成染疫，後果不堪設想。

另外，針對指揮中心今天定調為群聚的北市某防疫旅館染疫案，其中3名Omicron確診者，據指揮中心資料，案17058及案17085接觸者匡列採檢情況，3名居家隔離者採檢陰性；回溯及現住旅客，同樓層36人（待採1人），33人陰性、1人陽性（案17099）、1人檢驗中，其他樓層34人，全數陰性。

防疫旅館員工匡列8人，進行自我健康監測，採檢全數陰性，陳時中表示，據上述採檢結果分析，該起群聚相對是還能控制的情況，至於國內專家建議的針對特定高風險對象，如防疫旅館員工等，第3劑加強劑接種間隔期應縮短，會將此議題交由專家小組討論、判定。

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