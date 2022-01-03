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案17181檢疫期滿後確診 陳時中：對社區較無威脅

中央社 / 台北3日電

台北市昨天新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，其中案17181檢疫期滿後才確診，指揮中心指揮官陳時中今天表示，個案密切接觸者採檢皆為陰性，研判對社區較無威脅。

台北市昨天新增一間防疫旅館發生「高度懷疑」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，出現2名具時空重疊性確診者，初步定序為最早在印度發現的Delta變異株，其中案17181有社區活動史，共匡列41名接觸者，最新採檢結果受關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，案17181同住者及接觸者共8人，包含同住家人6人、保母1人及計程車司機1人，列為居家隔離，採檢結果皆為陰性；回溯及現住旅客，分別為9名同樓層住客及其他樓層14名住客，已有17人檢驗結果出爐，皆為陰性，其餘6人待採檢。

另外，針對這間防疫旅館員工，匡列10人列為自我健康監測，其中9人採檢陰性、1人檢驗中。陳時中說明，由於案17181同住者第1次採檢結果皆為陰性，「我們是比較安心的，研判個案對社區較無威脅」，居家隔離個案期滿前會再進行第2次採檢，避免潛伏期個案成為漏網之魚。

指揮中心發言人莊人祥說明，案17181社區足跡仍持續透過實聯制調查中，後續將由台北市政府負責對外公布；至於是否定調為群聚，陳時中則說，案17181全基因定序尚未出爐，相關資料還不完整，現在就定論這家防疫旅館染疫案為群聚事件稍嫌快了一點。

陳時中重申，判定防疫旅館發生群聚必須很謹慎，一旦定調為群聚，民眾對於防疫旅館信心恐下降，不利防疫；再者被列為指標個案的民眾，若無明確證據，心理壓力也很大。

陳時中說明，一旦發現防疫旅館疑似群聚事件，首要任務應為避免社區傳播，圍堵疫情擴大，證據必須蒐集完全再公布定論，過早蓋棺論定對整體防疫不見得有很大幫助。

另外，聯合報報導，台北新增2間防疫旅館群聚案正在調查，還有另1間待確認，累計台北共6家防疫旅館疫情拉警報。對此陳時中表示，並沒有這樣情況。

陳時中表示，研判僅是各地政府依據疑似COVID-19群聚事件偵測與應變作業，啟動防治作為，列入調查對象，釐清防疫旅館內部狀況，待確認有「高度懷疑」群聚事件一定對外說明。

新冠肺炎 COVID-19

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