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北市爆6防疫旅館淪陷？黃珊珊：公布的3例也只是疑似

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，北市目前僅3家防疫旅館有疑似群聚感染情況。圖／截自UDN TV
台北市副市長黃珊珊表示，北市目前僅3家防疫旅館有疑似群聚感染情況。圖／截自UDN TV

台北市繼傳有3家防疫旅館出現疑似群聚感染事件後，昨晚再爆中正區2家、北投區1家防疫旅館有相同情況，若確定，北市共有6家防疫旅館相繼淪陷，台北市副市長黃珊珊今表示，目前確認的就是3家，其他防疫旅館若出現確診但在不同時間入住的，不會說是疑似，但會查證關聯性。

黃珊珊今出席台北熊好券線上公開抽獎記者會時表示，「台北市所有防疫旅館所有的疑似群聚案，都還只是疑似」，並非如桃園群聚感染案，遭中央改判為本土，北市防疫旅館疑似群聚案都還列在境外移入。

黃說，比較確定是已公布的3間，第一起是12月15日宜蘭案例，是跟之前確診個案住在同一防疫旅館，已把該防疫旅館的樓層做清消，目前該案所有相關人都沒第二案，算是結案，沒有發生院內群聚或擴大感染。

第二起是中正區某防疫旅館的3例群聚案，北市府已看過該防疫旅館的空調系統，中央也沒將該案列為防疫旅館群聚案或改列本土，3例確診者雖都是Omicron，但基因定序不一樣，中央專家會議也有不同意見。

第三起就是昨天的中山區某防疫旅館，因自主健康管理期間確診爆出，北市府回頭找該案入住過的防疫旅館是否有確診者，才找到前一個隔離者有確診，並追查關聯性，目前還要等基因定序。

黃珊珊表示，北市精準疫調會議會把北市所有防疫旅館列出來，若某防疫旅館有同樣的確診案例，就會去查是否有前後關聯性，北市防疫旅館全國最多，有130家防疫旅館、1.2萬多個房間，確診者在北市出現情況很高。

「不是在同一個防疫旅館確診，就是在防疫旅館內群聚感染，這要釐清」，黃珊珊說，目前公布的3例，是中央認為「像疑似群聚感染」，其他在同個防疫旅館但完全不同時間進入的案例，不會說是「疑似」，北市目前就是3家防疫旅館有疑似群聚感染事件，另外有關聯性會進一步查證，北市府每天都有跟中央確認。

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