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防疫旅館風險比醫院高 員工不打第3劑北市考慮開罰

北市防疫旅館案17181 密切接觸者7人皆陰性

中央社 / 台北2日電
指揮中心發言人莊人祥表示，案17181匡列密切接觸者共計7人，包含同住家人6人，分別為個案父母、妻子及3名子女，另外還匡列保母1人，今天下午檢驗結果出爐，均為陰性。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥表示，案17181匡列密切接觸者共計7人，包含同住家人6人，分別為個案父母、妻子及3名子女，另外還匡列保母1人，今天下午檢驗結果出爐，均為陰性。圖／指揮中心提供

繼台北市某防疫旅館傳出疑似Omicron群聚，指揮中心今天再公布，北市另一間防疫旅館出現「高度懷疑」群聚獨立事件，其中有社區活動史的案17181有7名密切接觸者，採檢皆陰性。

台北市近期陸續傳出防疫旅館出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，台北市又新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，現階段初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株。

該旅館共有兩名確診者，其中案17181選擇14天都在防疫旅館檢疫，早在去年12月26日完成檢疫返家，自覺有症狀，使用快篩結果為陽性就醫，於今天確診，Ct值為18.1，衛生單位立即匡列密切接觸者，以及要求個案孩子就讀的幼兒園停課。

指揮中心發言人莊人祥今天傍晚接受媒體聯訪時表示，以指揮中心現階段掌握的資料，案17181匡列密切接觸者共計7人，包含同住家人6人，分別為個案父母、妻子及3名子女，另外還匡列保母1人，今天下午檢驗結果出爐，均為陰性，確切匡列人數以台北市公布為主。

新增北市防疫旅館疑似群聚事件，除案17181，另一個案為案16941，兩人住在該旅館3樓，房間比鄰，入住時間重疊；現階段僅確定案16941基因定序為Delta變異株。

陳時中下午在記者會表示，案17181全基因定序還需要一段時間，但傾向案16941傳染案17181可能性較高。由於案17181曾赴幼兒園接送小孩，外界擔心對社區造成風險，陳時中認為，若親密家人採檢結果都是陰性，就會比較放心。

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館 陳時中

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