北市防疫旅館Omicron群聚？ 張上淳：不排除可能性

台北市某防疫旅館出現3名Omicron確診者，但位點具差異性。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，同病毒複製也可能造成位點差異，仍無法排除群聚可能性。

台北市某防疫旅館出現3名「有時序性」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，確定3人都染Omicron變異株，雖然有2到4個位點差異，中央流行疫情指揮中心昨天表示，此事件是否定義為群聚，仍待專家進一步討論定案。

張上淳今天下午出席疫情記者會表示，台北某旅館疑似發生Omicron群聚，已確診的3名個案（案17058、案17085、案17099），案17058居住在6樓，其他兩例則是住在5樓，此案第1例個案案17058於去年12月27日居檢期間期滿採檢陽性，案17085很快就在12月29日發病，送醫院採檢陽性。

張上淳說，上述個案定序結果皆為Omicron，Ct值介於16至26，初步研判案17085處於發病初期，衛生單位立即向展開旅館工作人員及其他旅客採檢，案17099則是在12月29日篩檢發現的陽性個案，定序同樣為Omicron。3名個案S蛋白基因序列相同。

至於全基因定序，並非完全相同，張上淳說明，案17058與案17099有4個位點差異，案17058與案17085或案17085與案17099只有2個位點差異。全基因定序差異，可能是病毒在個體傳播複製，產生小小位點差異，過去報告疑似群聚現象，也曾出現不同個案間位點差異，仍視為群聚感染處理。

根據基因定序推論傳播途徑，張上淳認為，可能是案17085傳染案17058，案17085又傳給案17099，所以案17058與案17099的全基因定序產生些微位點差異，因可能性暫時無法排除，繼續視同疑似群聚做為後續防疫處理。

媒體提問，推估Omicron個案如何於防疫旅館感染。張上淳說，防疫旅館環境採檢皆為陰性，房間空調系統會持續關切，Omicron傳播力更強，無法完全排除環境中是否有污染可能性，專家已建議空調系統應改善，希望防疫旅館更加謹慎。

台北市近日接連出現2起不同防疫旅館疑似群聚的獨立事件，有媒體詢問，台灣是否可強制要求採檢統一由醫護人員至房內進行，取代旅客自行排隊下樓採檢。指揮官陳時中表示，確實傾向房內採檢最安全，但仍允許使用採檢車，但務必在通風良好處進行，避免造成傳播風險。

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