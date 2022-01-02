驗出Omicron的旅館確認群聚？ 張上淳：可能複製時變異

針對驗出Omicron變異株的旅館，指揮中心昨天公布三名個案雖皆確定感染Omicron變異株，但基因定序位點差異加上發病日不符，無法確認是否為群聚感染。專家小組召集人張上淳表示，雖然不是百分百相同，但有相當可能在傳播後病毒複製產生小小位點差異。

張上淳表示，居於六樓的12月27日第一個個案，案17058期滿採檢陽性，同時很快在29日居於五樓的案17085也有症狀，發病時送醫採檢陽性，這兩個個案定序都是Omicron變異株，Ct值分別為26、16，看起來案17085為剛發病。另外，居於五樓的案17099於29日同日篩檢發現陽性，基因定序也是Omicron。

進一步定序知道三者的S蛋白基因定序完全相同，全基因定去案17058和案17099有四個位點差異，三者比較則是只有兩個差異，雖然不是100%相同，但是有相當的可能性是在傳播後病毒複製產生小小的位點差異。

根據基因定序，推測可能是案17085傳給案17058，另外又傳給案17099，所以就在整個處理過程當作疑似群聚狀況做必要召回隔離和必要的篩檢。

當然也可能是因為案17085剛開始症狀輕微沒注意，直到29日症狀清楚才認為有發病，此可能性也暫時無法完全排除。

然而這三案分屬兩層樓，究竟如何感染。張上淳表示，可能因為Omicron傳染力很強，因此包括環境汙染、空調系統都令人擔心。

但環境採檢的14個檢體都是陰性，無法得到環境汙染的證據。不過張上淳說，也無法排除過去曾有汙染的可能性。

指揮中心昨天公布三名個案雖皆確定感染Omicron變異株，但基因定序位點差異加上發病日不符，無法確認是否為群聚感染。專家小組召集人張上淳表示，雖然不是百分百相同，但有相當可能在傳播後病毒複製產生小小位點差異。圖／指揮中心提供

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