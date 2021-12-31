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國內疫情史上境外最多例！ 激增41例、14人調查中

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國內疫情史上境外最多例！ 境外確診激增41例、14人調查中

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
2021年最後一天，境外移入個案暴增41例，為今年度最多例。圖／指揮中心提供
2021年最後一天，境外移入個案暴增41例，為今年度最多例。圖／指揮中心提供

國內新增41例COVID-19境外移入確定病例，另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，分別來自美國14例最多，還有14例入境國仍在調查中，是疫情自2020年爆發以來，境外個案最多的一次。

指揮中心表示，今日新增41例境外移入個案，為16例男性、25例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(14例，案17104-17106、案17112、案17113、案17115、案17116、案17118-17122、案17131、案17139)、菲律賓(2例，案17125、案17132)、法國(2例，案17117、案17124)、義大利(案17114)、肯亞(案17123)、喀麥隆(案17126)、瑞士(案17127)、印度(案17128)、阿拉伯聯合大公國(案17129)、烏克蘭(案17130)、越南(案17133)及柬埔寨(案17138)入境，另14例(案17100-17103、案17107-17111、案17134-17137、案17140)調查中，入境日介於今(2021)年12月16日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,946,919例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,927,473例排除)，其中17,029例確診，分別為2,375例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

境外移入個案暴增41例，為今年度最多例。圖／指揮中心提供
境外移入個案暴增41例，為今年度最多例。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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