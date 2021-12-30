是否可能停辦跨年？ 柯文哲：爆發社區感染就要停

台北市是去年全台唯一舉辦跨年的城市，今年何種情況可能停辦？市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，若爆發社區感染要停。

柯文哲說，雖然北市有防疫旅館發生感染，但一發現就都全圈起來，所以到現在為止，沒有任何證據是社區感染，所以跨年還是辦，但科學家的態度是有問題隨時改變、隨時反應。

至於沒有電子圍籬，今年跨年會不會成破口？自主健康管理者跑來會不會開罰？柯文哲說，今年五月防疫最成功是沒有動用警察和軍隊，只是呼籲大家怎麼做，這是台灣民主社會的勝利，但這次他誠實地講，這次自主健康管理者跑出來，沒有設電子圍籬，沒有辦法知道，「但這是你的良心」，自主健康管理跑出來跨年幹什麼？是故意要害人？

柯文哲說，國民要有民國的素質，不要用強迫、用抓的，這樣國家無法運作，還是要訴諸國民道德，自主健康管理者乖乖看電視就好，不要跑來跨年晚會，很難抓，但抓到還是要罰，罰3000到1.5萬元。

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