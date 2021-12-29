美縮短無症狀患者隔離天數 陳時中曝不跟進理由
美國近日宣布將COVID-19無症狀者的隔離天數從10天縮短為5天，指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣不會跟進，強調至今未觀察到病毒潛伏期縮短，也希望再安全一點。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日更新建議，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台灣不會跟進，主要是還沒有觀察到病毒潛伏期時間縮短，或許隔離5天就夠了，但他認為應該要更安全一點。
陳時中並指出，先前在訂定春節檢疫方案時也曾討論過檢疫、隔離天數的問題，因此決定出7+7、10+4、14+0等3種檢疫方案，強調7+7已是最大可接受限度。
印度媒體報導，當地出現Delta和Omicron變異株結合的Delmicron，不僅傳播力極高，也容易引發重症。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，印度主要是透過臨床觀察到Omicron以往大多是輕症患者居多，包括咳嗽、喉痛痛等症狀，但最近發現愈來愈多患者出現發燒、全身性症狀，因此發明了Delmicron一詞。
羅一鈞說，Omicron帶有的突變很多，其中也包括Delta的突變位點，病毒學特徵上有些相近的地方，但並沒有新型變異株叫作Delmicron。
羅一鈞指出，國內隨Omicron個案增加，也發現1例味覺異常、數例發燒個案，顯示Omicron個案不見得都是輕微感冒症狀，也有人全身倦怠、發燒等症狀，在人數多的時候難免會有一些呈現不同症狀。
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