今日增2例Omicron個案 空手道團13人為同種病毒株

國內今日基因定序再增2例Omicron個案，皆自美國入境。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這兩位都完整接種疫苗，屬於突破感染。有一人入境採檢陰性，於檢疫期間出現症狀後就醫確診，另一位是機場採檢陽性。

羅一鈞表示，國內已累計檢出50個境外移入的Omicron變異株個案，皆在入境六天內攔截，有42位是在第0天採檢陽性，入境前風險仍高。而有47人屬於突破性感染，3人只打過一劑，29例屬於輕症。

至於國內至哈薩克出賽的空手道代表團，有13人染疫，7人確定為Omicron變異株，有6位定序結果尚未出爐，因Ct值偏高為29至34，仍在定序當中。

但羅一鈞表示，「已知代表團是屬於同一個群聚，且來源為同一國家，定序很清楚，皆會按照Omicron變異株處理。」

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