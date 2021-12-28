本土確診0例、境外19例個案 再增哈薩克入境確診個案

國內新增19例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土確診0例，境外有19例。

指揮中心表示，今日新增19例境外移入個案，為9例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自美國(8例，案17043、案17045-17049、案17051、案17056)、瑞士(案17044)、寮國(案17050)、越南(案17052)、柬埔寨(案17053)、加拿大(2例，案17054、案17061)、哈薩克(案17055)、香港(案17057)、中國(案17058)及土耳其(2例，案17059、案17060)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月26日。

指揮中心統計，累計4,901,375例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,882,616例排除)，其中16,950例確診，分別為2,296例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供

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