快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土確診0例、境外19例個案 再增哈薩克入境確診個案

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

國內新增19例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土確診0例，境外有19例。

指揮中心表示，今日新增19例境外移入個案，為9例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自美國(8例，案17043、案17045-17049、案17051、案17056)、瑞士(案17044)、寮國(案17050)、越南(案17052)、柬埔寨(案17053)、加拿大(2例，案17054、案17061)、哈薩克(案17055)、香港(案17057)、中國(案17058)及土耳其(2例，案17059、案17060)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月26日。

指揮中心統計，累計4,901,375例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,882,616例排除)，其中16,950例確診，分別為2,296例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

Omicron來勢洶洶 專家再籲縮短第3劑間隔

開放施打追加劑…昨日累計1.1萬人接種創新高 莫德納佔多數

第3劑疫苗混打首日1.1萬人接種 創開放以來新高

留日女學生確診Ct值37 莊人祥：社區感染風險為「零」

相關新聞

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

國內今日基因定序結果陸續出爐，共新增14例Omicron變異株，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有7例是國內哈薩地的亞...

春節返鄉潮來了！中市居家檢疫3200人比平日倍增

台灣本土疫情平穩，台中市長盧秀燕指出，境外移入的疫情相當多，全市居家檢疫人數到12月26日為止，共3237人，比平時多一...

出國比賽縮短第三劑間隔？ 莊人祥：請ACIP討論

我國赴哈薩克比賽的空手道代表團今又新增一例新冠肺炎個案，全團22人已有13人染疫。運動代表團出國比賽的染疫風險等相關檢討...

完整接種才能返台憂反彈！哈薩克列高風險國還在評估

國內至今已累計48例Omicron變異株，其中包含我國出賽至哈薩克的空手道亞運代表團，專家認為入境採檢應加強頻率，甚至要...

本土確診0例、境外19例個案 再增哈薩克入境確診個案

國內新增19例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土確...

今增19例境外移入確診 美國8例最多

國內今日上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」供民眾下載，未來憑此QRcode等證明可快速入境歐盟等國。此外我國空手道亞錦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。