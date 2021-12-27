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彭博防疫排名台灣再進步 陳時中：我們有信心

中央社 / 台北27日電

彭博最新防疫韌性排名，台灣上升至26名，指揮中心指揮官陳時中今天自信表示，排名進步是一定的，「我們有信心」，且在防疫情況下，台灣社會算是全世界最開放的。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球，根據彭博（Bloomberg）最新的「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），台灣12月排名較上次躍升9個名次，在53個國家中排名第26。

先前防疫韌性排名，台灣才從第47名上升到35名，當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就大膽預測「下次排名會更進步」，最新結果出爐確實再進步。

陳時中今天在疫情記者會上被問及此事，他自信表示，排名進步是一定的，「我們有信心」。他提到，彭博是評估防疫韌性，如航班飛行、疫苗通行等，但台灣是以零確診、安全為重，評估標準與台灣政策方向不一，但他強調在防疫情況下，台灣社會在全世界算是最開放的。

今天是陳時中生日，媒體詢問對疫情是否有新展望，陳時中說，去年是有驚無險，今年則是驚濤駭浪，希望明年否極泰來，不過抱期待仍要回歸現實，必須嚴陣以待。

媒體提問醫事檢驗產業工會反映檢驗津貼、獎勵金分配問題，陳時中說，台灣採檢成本高，但也做得相當精確，感謝負責採檢、檢體運送、實驗室操作、發報告等人員，尤其是醫檢師。

陳時中說，採檢作業有多人參與，醫院有一套合理且公平的分配機制，指揮中心不介入院內管理，但有規定部分要分配給檢驗相關人員。

新冠肺炎 COVID-19 彭博 陳時中

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