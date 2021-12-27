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增6例Omicron境外移入 美國為主

中央社 / 台北27日電

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增6例檢疫攔截確定的Omicron境外移入病例，1例入境國為英國，其餘5例皆來自美國；目前累計34例Omicron，以美國入境為主。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中說明，新增的6例Omicron境外移入個案，皆有接種2至3劑疫苗，廠牌包含AZ、BNT及莫德納（Moderna）疫苗，皆為突破性感染，Ct值介於18至25。

據指揮中心統計，國內共累計34例Omicron，都是境外移入病例，雖然皆為突破性感染，但邊境快速攔截或檢疫攔截，早期偵測未進入社區，個案來源遍及8國，包括美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、奈及利亞，其中以美國18例最多。

羅一鈞表示，以目前國內個案顯示，完整接種還是可能感染Omicron，但所有個案都是無症狀及輕症，無人出現中重度症狀，國內境外移入個案檢出Omicron人數持續增加，確實可能超過最早在印度發現的Delta變異株，呼籲計劃出國的民眾應遵守防疫措施。

指揮中心提醒，因應國際Omicron新型變異株威脅增加，自明年1月1日起，強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」部分場所人員COVID-19疫苗接種規範，如經評估開立不建議施打證明，或個人因素無法施打者，可每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

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