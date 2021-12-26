上海浦東機場新規影響返台 陳時中：不考慮6+8

上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，往來兩岸的航班延後，檢疫旅館住宿時間受影響，有專家建議春節檢疫7+7通融改6+8。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，暫不考慮修改。

陳時中下午出席中華民國公立醫院協會舉辦的「新冠肺炎未來趨勢」研討會，他在致詞時表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生至今近2年，他形容去年是有驚無險，今年是驚濤駭浪，盼明年否極泰來，COVID-19唯一不變的是一直變，若便民和防疫不能兩全，將以防疫為優先。

會後陳時中接受媒體聯訪時，被問及上海浦東機場防疫新制，是否考慮改變春節檢疫方案天數配置。他表示，暫無規劃，當初決定7+7是有依據，檢疫第6天採檢，可找出大部分病人，即使遺漏掉個案，病毒量相對少，會研究如何因應浦東機場新制，若防疫旅館住宿日延長，仍傾向民眾自行負擔。

陳時中提醒，國際Omicron新型變異株威脅增加，各國疫情數快速攀升，雖然以現有數據分析，Omicron重症及死亡率較低，但傳播力強、隱藏期短，一旦確診者數量過於龐大，將形成醫療負擔，現在國外陸續出現醫療緊繃狀況，這是一種警訊，台灣將嚴陣以待。

陳時中也提到，經歷COVID-19疫情，深刻體認到必須要有更強大防疫體系，未來才可能因應各種變種病毒現蹤，台灣醫療體系長期講求「績效」，習慣以最少的人力及病房服務最多病人，也因此在5月社區疫情爆發時嚐盡苦頭。

陳時中認為，如何整頓醫療架構將會是後疫情時代最重要的事，尤其預算分配和財政思考，甚至應該重新思考醫院是否可留下餘裕，以利培育人才，挪出部分量能為防疫備戰，才可能在國家有難發揮效果。

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