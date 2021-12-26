快訊

新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

上海浦東機場新規影響返台 陳時中：不考慮6+8

中央社 / 台北26日電
上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，往來兩岸的航班延後，檢疫旅館住宿時間受影響，有專家建議春節檢疫7+7通融改6+8。圖／新華社
上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，往來兩岸的航班延後，檢疫旅館住宿時間受影響，有專家建議春節檢疫7+7通融改6+8。圖／新華社

上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，往來兩岸的航班延後，檢疫旅館住宿時間受影響，有專家建議春節檢疫7+7通融改6+8。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，暫不考慮修改。

陳時中下午出席中華民國公立醫院協會舉辦的「新冠肺炎未來趨勢」研討會，他在致詞時表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生至今近2年，他形容去年是有驚無險，今年是驚濤駭浪，盼明年否極泰來，COVID-19唯一不變的是一直變，若便民和防疫不能兩全，將以防疫為優先。

會後陳時中接受媒體聯訪時，被問及上海浦東機場防疫新制，是否考慮改變春節檢疫方案天數配置。他表示，暫無規劃，當初決定7+7是有依據，檢疫第6天採檢，可找出大部分病人，即使遺漏掉個案，病毒量相對少，會研究如何因應浦東機場新制，若防疫旅館住宿日延長，仍傾向民眾自行負擔。

陳時中提醒，國際Omicron新型變異株威脅增加，各國疫情數快速攀升，雖然以現有數據分析，Omicron重症及死亡率較低，但傳播力強、隱藏期短，一旦確診者數量過於龐大，將形成醫療負擔，現在國外陸續出現醫療緊繃狀況，這是一種警訊，台灣將嚴陣以待。

陳時中也提到，經歷COVID-19疫情，深刻體認到必須要有更強大防疫體系，未來才可能因應各種變種病毒現蹤，台灣醫療體系長期講求「績效」，習慣以最少的人力及病房服務最多病人，也因此在5月社區疫情爆發時嚐盡苦頭。

陳時中認為，如何整頓醫療架構將會是後疫情時代最重要的事，尤其預算分配和財政思考，甚至應該重新思考醫院是否可留下餘裕，以利培育人才，挪出部分量能為防疫備戰，才可能在國家有難發揮效果。

新冠肺炎 COVID-19 浦東機場 陳時中

延伸閱讀

總統府指派元旦唱國歌是幫「洗白」？ 陳時中這樣說

陳時中：台版數位疫苗證明 下週推出開放申請

相關新聞

羅一鈞解析Omicron：單株抗體效果打折 瑞德西韋較優

中央流行疫情指揮中心今日宣布新增23例境外移入病例，創下單日新增境外個案數的新高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今於公立...

指揮中心拍板 放寬病童陪病多一人

Omicron變異株席捲全球，兒童病例明顯增加，日前便有醫師表示，有些醫院為了防疫，兒童ICU禁探視、禁視訊，呼籲放寬完...

上海浦東機場新規影響返台 陳時中：不考慮6+8

上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，往來兩岸的航班延後，檢疫旅館住宿時間受影響，有專家建議春節檢疫7+7通融改6+8。中央流行...

【今日精摘】新增一本土案例研判是舊案／南非諾貝爾和平獎得主屠圖逝世

•指揮中心稍早宣布國內今新增一名本土個案，案17026為30多歲男性，居住地在新北，未接種過疫苗，Ct值為34，血清抗體陽性，研判為舊案，對社區威脅不大。新北衛生局公布該案12月21、22、23日的足跡，遍及板橋周遭的捷運站及公車路線，且所有足跡皆以清消完畢。

衰！檢疫最終日得知接觸確診者 指揮中心：可返家隔離

國內今天傳出赴哈薩克比賽的22人空手道代表團，有11人確診；其餘團員則在集中檢疫所轉為隔離者，延長檢疫時間；之前也有桃園...

未打疫苗新北男確診 衛生局公布足跡遍及板橋周遭

指揮中心稍早宣布國內今新增一名本土個案，案17026為30多歲男性，居住地在新北，未接種過疫苗，Ct值為34，血清抗體陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。