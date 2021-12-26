疫情一變再變 陳時中：防疫便民若不能兩全以防疫優先

上海浦東機場防疫趨嚴導致航班大亂，旅客抵台時間受到耽延，恐需多住一天防疫旅館，陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置，「如果便民和防疫不能兩全，還是要以防疫為優先。」

公立醫院協會今舉行「新冠肺炎未來趨勢」研討會，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中出席致詞，並於致詞後接受媒體聯訪時作出如上表示。

陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置，是因為目前資料顯示，現行方案可以把大部分病人都找出來，多出一天的住宿費還是要由民眾自行負擔，畢竟不是因為台灣的機場而延宕，「如果便民和防疫不能兩全，還是要以防疫為優先。」

陳時中致詞時表示，新冠病毒唯一不變的就是「一直在變」，導致人們對於疫情走向的預測、疫苗的發展、疫苗的打氣、疫苗接種策略，所有狀況都是一變再變。例如，之前以為或許新冠肺炎會像SARS一樣，100天就過去，沒想到疫情會延續這麼久。去年曾經252天零確診，今年3月疫苗開打初期沒人要打；5月爆發本土疫情後疫苗不夠打，到現在大家又不太想打疫苗。

有關外界擔心Omicron變異株恐再春節後引爆一波疫情，陳時中指出，不用等到春節，現在就已經是全球大流行。已確定Omicron傳播力很強，在聖誕節期就擴散，雖然目前觀察到重症率低，但如果確診者多起來，還是會形成醫療負擔，國外都已經看到醫療緊繃的警訊。

陳時中明天即將度過69歲生日，他說，去年是有驚無險的一年，今年是驚濤駭浪的一年，他今年的生日願望是希望明年是疫情「否極泰來」的一年。

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