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本土+1！ 研判舊案 境外增23例有11人為我赴哈薩克空手道代表團

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本土+1！ 研判舊案 境外23例有11人為我赴哈薩克空手道代表團

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
今增一本土，指揮中心研判為舊案。圖／指揮中心提供
今增一本土，指揮中心研判為舊案。圖／指揮中心提供

國內今天新增一名本土個案，另有23例境外移入個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名本土個案Ct值為34，血清抗體陽性，研判為舊案，對社區威脅不大。

羅一鈞表示，本土個案，案17026，為30多歲本國籍男性，未接種過新冠肺炎疫苗，12月25日因有陪病需求至醫院採檢，於今日確診，二採PCR檢驗陰性，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。

另外，新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025)、哈薩克(11例，案17010-17019、案17024)、喀麥隆(案17020)及南非(案17021)，入境日介於今(2021)年12月19日至12月24日。

其中，自哈薩克入境的的11例個案為我國近期出國比賽的空手道運動代表團。羅一鈞表示，該團共22人，12月24日入境，於集中檢疫所第一次採檢便驗出11名陽性個案，後續將針對這些個案定序，確認變異株；其餘團員則在集中檢疫所轉為隔離者。

羅一鈞表示，該運動代表團為空手道團，除了我國之外香港也出現確診個案，研判應是在比賽場上近距離接觸而造成人員互相傳染的情形，會盡快在兩三天內定序。

不過羅一鈞說，不論是否為Omicron，在人員的隔離、匡列和收治上和過去沒有不同。

羅一鈞也表示，前幾日確診的案16983，也定序出Omicron變異株。該案於12月17日自美國入境，24日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,873,578例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,853,506例排除)，其中16,915例確診，分別為2,261例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

羅一鈞也表示，前幾日確診的案16983，也定序出Omicron變異株。該案於12月17日自美國入境，24日確診。圖／指揮中心提供
羅一鈞也表示，前幾日確診的案16983，也定序出Omicron變異株。該案於12月17日自美國入境，24日確診。圖／指揮中心提供
國內今天新增一名本土個案，另有23例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內今天新增一名本土個案，另有23例境外移入個案。圖／指揮中心提供
境外確診23例。圖／指揮中心提供
境外確診23例。圖／指揮中心提供

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