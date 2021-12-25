獨／台商注意！上海新規擾亂航班 明起松山、高雄飛浦東暫停載客到明年2月3日

過年將至，本報接獲台商反映，有台商原本要搭班機從上海回高雄準備過年，未料臨時被通知班機取消，而且不是只有他搭乘的航空公司班機，一查還發現，明年2月4日前上海飛高雄航班都被取消。

對於是否取消航班，長榮航空表示，因應上海浦東機場最新防疫作業規範，載客航班抵達後需要加強清潔、消毒，返程航班因此將會長時間延誤。據悉，新規從24日凌晨零時起。

長榮說，為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，長榮/立榮航空目前規畫12月26日起至明年2月3日，松山－浦東、高雄－浦東航段將暫停載客服務，回程航班則正常起降。

長榮說，桃園－浦東往返航班均維持正常載客服務，惟返程浦東－桃園航班將會因清消而延誤，最新航班異動訊息請旅客多運用 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

中華航空則尚未回應。

實際上昨天上海飛高雄跟松山的航班都因為上海新規有大延誤，因為飛回來已經超過宵禁時間，只能轉降桃園。

航空界人士透露，對旅客來說真的「很折騰」，清消時間動輒多1、2小時，轉降桃園已經算幸運，有可能因為機組員超時，根本飛不回來，預期後續航班會大亂。據悉，昨天華航就有因為機組員超時而沒有飛回來的狀況。

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