西安封城冬奧去不去？陳時中：視防疫計畫再研究

中國西安市因發生COVID-19疫情封城，台灣選手是否出賽北京冬奧引發關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，冬奧選手須提防疫計畫，再來研究是否建議出賽。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中國陝西省西安市23日起封城。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前看到西安封城相當撤底，且每2天就要採檢一次，顯示防疫強度相當強，但應有一定成效，對於疫情控制有希望。

至於冬奧選手是否出賽，陳時中說，等到冬奧選手的防疫計畫提出後，會再來研究。

台北市政府今年9月間針對萬華進行血清抗體研究，以釐清確診者及疫苗施打民眾保護力；有媒體報導指出，研究發現，受試者體內抗體達97%、中和抗體濃度達82%，認為萬華區已無感染威脅。

陳時中說，是否真的安全了，大概難以藉此斷言，但有抗體的人數多了，確實有一定保護力，只是現在突破性感染個案也愈來愈多，因此防疫措施仍然不能減少，務必戴口罩、打疫苗。

疫情趨緩，星夢郵輪旗下的探索夢號預計31日復航。有媒體詢問，該郵輪若出現確診個案，郵輪是否再次停航。

陳時中指出，郵輪復航歷經多次討論，認為郵輪已停航7個月，加上國內所有場域都已經開始恢復營業，沒道理讓郵輪繼續停下去，但因在船上待的時間確實比較久，有些地方又是密閉空間，因此要求比較嚴格。

陳時中說，未來船上工作人員跟上船遊客都須完整接種2劑疫苗，上船前也要繳交PCR陰性證明，未來船上萬一有人確診，必須全船人員居家隔離，下船時也要進行全面PCR，確認全員陰性才可離船。

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