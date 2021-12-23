快訊

中職／悍將24日公布教練團 陳金鋒將接任二軍總教練

春節專案戳鼻採檢苦 專家：深喉唾液準確率相當

中央社 / 台北23日電

國際COVID-19疫情升溫，台灣加強春節專案，每名入境者抵台21天內須採檢6次，戳鼻次數最多可達5次，民眾苦不堪言，盼改深喉唾液採檢，專家也曾表示，兩者準確率相當。

防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心強化春節檢疫專案3項方案篩檢次數，3方案於入境時、檢疫第3、6或7、10、14及第21天（自主健康管理期間第6到7天）進行PCR檢驗或公費快篩；居家檢疫期間也將加強查核，違反規定者將加重裁處。

面對必須數次戳鼻採檢，不少民眾害怕脆弱鼻腔禁不起戳刺，目前台灣部分縣市，除機場採檢使用深喉唾液採檢，其餘5次全是鼻咽拭子，僅少數縣市使用唾液採檢。

林口長庚醫院病毒室主任施信如先前接受中央社記者訪問表示，COVID-19病毒可能存在喉頭，透過咳嗽將深喉唾液咳出，可作為檢驗檢體，研究團隊先前曾針對同一組人進行鼻咽、深喉唾液採檢，證實兩者準確率相當。

施信如說，相較「戳鼻子」的鼻咽拭子，深喉唾液可由民眾自行採檢，降低醫事人員暴露風險，另因可在家中進行，即便是居家檢疫、隔離的民眾也不用專程搭防疫計程車到醫院採檢，可望省去移動過程中的傳播風險。

不過，正因深喉唾液是民眾自行搜集，民眾必須按照特定步驟執行，施信如舉例，像是民眾必須要咳一咳再吐口水，不能隨便吐，有些國家甚至會要求視訊採檢，確保採檢確實。

根據指揮中心發布的「春節COVID-19採檢專案說明」，檢疫期間檢體可為鼻咽／咽喉拭子或深喉唾液，居檢14天期滿前及居檢轉居隔期滿前的檢體則限採鼻咽／咽喉拭子。

指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，雖然以現行模式，在飯店可能有兩種不同採檢方法，但究竟使用哪一種採檢方法，需視醫院與衛生局簽約內容，民眾無法自行選擇。不是每個實驗室都有能力做出深喉唾液採檢結果，才會出現採檢方法差異，盼民眾諒解，也感謝民眾配合防疫，守護社區。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

百億農業綠能貸款專案 受理期限延至111年底

春節服務不打烊 全球人壽各項保險提前給付

飛天豬迎新春 台中大安農會推多種春節好禮組合

全球人壽春節服務不打烊 生存金、滿期金提前給付

相關新聞

同住者難配合「7+7」想換方案遭拒 指揮中心回應了

國內春節專案上路，指揮中心宣布採三方案嚴格執行檢疫，防堵邊境。然而有入境民眾表示，原採「7+7」方案入境，臨時想要改為方...

Omicron風險較Delta低 但有一類人例外

國內今日新增4例Omicron變異株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，南非、英國有公布初步研究成果，產生...

北市防疫旅館送錯確診者 陳時中指無心之過：不能光靠房號

國內近期接連發生防疫旅館群聚案件，北市卻又爆出全台首例「送錯確診者」烏龍，疑似與防疫旅館人員接洽時有誤，加上救護車載送時...

西安封城升重點高風險？ 陳時中：人已經出不來沒必要

中國大陸西安昨升級防疫措施，全市實施封閉式管理，每戶家庭兩天由一人外出採購生活物資，今天零時實行，有1300萬人口的西安...

境外邊境再驗出4例Omicron 自英美入境皆屬突破性感染

今日公布基因病毒序列再發現4例Omicron個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中自英國及美國入境者...

本土+0！境外13例美國占10例 全是突破性感染

國內新增13例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮中陳時中表示，今日無本土及死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。