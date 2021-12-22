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返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

境外移入增14例 其中2個案為7+7方案入境者

中央社 / 台北22日電

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增14例COVID-19境外移入確定病例，其中2名個案為選擇7+7方案入境者，返家檢疫前驗出，對社區無威脅；另確診個案無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國、義大利、印尼、波蘭、英國、柬埔寨、越南，餘1例調查中，入境日介於10月7日至12月19日。

春節檢疫專案選擇7+7方案的民眾，自昨天起陸續期滿，PCR檢測陰性即可返家檢疫，究竟有多少人返家檢疫前採撿陽性受關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增確診個案中有2人是選擇7+7方案，返家檢疫前驗出，對社區無威脅。

上述7+7方案返家檢疫前驗出陽性個案，分別為案16942、案16947，羅一鈞說明，案16942為26歲本國籍女性，自美國入境，曾接種2劑莫德納疫苗，在台北市的防疫旅館檢疫期間有出現鼻塞、流鼻水症狀，返家檢疫前篩檢陽性。

至於案16947，羅一鈞表示，這一名個案為28歲本國籍男性，自越南入境，曾接種2劑AZ疫苗，選擇自費住集中檢疫所，返家檢疫前篩檢陽性，據初步調查發現，個案11月於越南確診，研判為復陽個案，對社區沒有產生威脅。

另外，針對案16940及案16949，兩人入境台灣有一段時間，且都有社區活動史，民眾擔憂上述個案可能造成社區威脅。羅一鈞表示，案16940為印尼籍22歲女性，11月22日入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，12月20日因工作需求自費採檢確診，Ct值為35；接觸者匡列中。

至於案16949為本國籍31歲男性，羅一鈞說明，早在10月7日就自越南入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性；12/21因工作需求自費採檢確診，Ct值為36.1，據調查，7月曾於越南確診。

羅一鈞表示，針對上述2名個案，由於檢驗結果Ct值都偏高、病毒量低，研判應為國外染疫，處於時陰時陽階段，認定即使個案完成檢疫已久，有社區活動史，但對社區威脅仍然較低。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6840例確診，分別為2187例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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