快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

新增7例Omicron境外移入 邊境攔截未進入社區

中央社 / 台北22日電
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增7例Omicron變種病毒境外移入個案，都是至少接種2劑COVID-19疫苗的突破性感染個案，由於邊境攔截未走入社區，研判對社區威脅小。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron境外移入個案，入境國家分別為英國、美國、奈及利亞、加拿大，入境國家以美國為主，將會根據境外疫情動態調整高風險國家名單。

羅一鈞表示，自12月11日出現首例Omicron個案，迄今國內共有12例Omicron，皆為邊境攔截的境外移入個案且沒有重症，5人無症狀、7人為輕症，症狀幾乎都是咳嗽、鼻塞、頭痛，1人有發燒症狀，無明顯嗅味覺異常。

羅一鈞進一步說明，今天新增的Omicron境外移入個案皆符合突破性感染定義，接種疫苗廠牌包含BNT、AZ、莫德納，還有BNT混打莫德納，甚至還有人接種1劑AZ混打2劑BNT，平均於完整接種疫苗5個月內確診。

羅一鈞說，這7例Omicron境外移入個案，入境日介於12月14日至18日，個案Ct值最低為14，最高為24.9，已收治於醫院負壓隔離病房，個案同機前後排旅客皆由居家檢疫改為居家隔離，入境採檢結果皆為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

延伸閱讀

Omicron檢出率「英國大於美國」　改列高風險國要觀察

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

驚見一疑似本土？ 羅一鈞：懷疑檢體出問題將等三採

防疫旅館若交互感染 羅一鈞：會改列本土

相關新聞

新冠明年終止？ 專家：除非比流感輕微

新冠肺炎自2019年底以來，疫情已延燒兩年。不過有專家認為，明年第三季新冠肺炎疫情就會終結。對此，ACIP委員黃玉成表示...

本土個案0確診、境外14例 「自美國入境最多」

國內新增14例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日無本土個案...

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

國內今日有14例境外移入個案，最新一次定序結果出爐，已新增7例Omicron變異株個案。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長...

北市民眾返家前確診 同班機旅客也遭改列原地居隔7天

首批採「7+7」方案民眾陸續期滿168小時、只要醫療單位至防疫旅館PCR採檢陰性，返家進行居家檢疫環境符合規定後，昨日起...

免下車即可採檢！因應春節專案 大佳河濱公園設快篩站

春節檢疫專案已於12月14日上路，完整接種兩劑的入境者可採「7+7」方案，否則須採「14+0+7」或「10+4+7」方式...

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了　

桃園民眾反映，從旅館返家進行檢疫時，遭到大樓管委會主委要求住戶在家門口裝監視器、進出動線都要「委外」請人消毒，還要負擔管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。