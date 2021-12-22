新增7例Omicron境外移入 邊境攔截未進入社區

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增7例Omicron變種病毒境外移入個案，都是至少接種2劑COVID-19疫苗的突破性感染個案，由於邊境攔截未走入社區，研判對社區威脅小。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron境外移入個案，入境國家分別為英國、美國、奈及利亞、加拿大，入境國家以美國為主，將會根據境外疫情動態調整高風險國家名單。

羅一鈞表示，自12月11日出現首例Omicron個案，迄今國內共有12例Omicron，皆為邊境攔截的境外移入個案且沒有重症，5人無症狀、7人為輕症，症狀幾乎都是咳嗽、鼻塞、頭痛，1人有發燒症狀，無明顯嗅味覺異常。

羅一鈞進一步說明，今天新增的Omicron境外移入個案皆符合突破性感染定義，接種疫苗廠牌包含BNT、AZ、莫德納，還有BNT混打莫德納，甚至還有人接種1劑AZ混打2劑BNT，平均於完整接種疫苗5個月內確診。

羅一鈞說，這7例Omicron境外移入個案，入境日介於12月14日至18日，個案Ct值最低為14，最高為24.9，已收治於醫院負壓隔離病房，個案同機前後排旅客皆由居家檢疫改為居家隔離，入境採檢結果皆為陰性。

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