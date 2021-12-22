快訊

寫作光宙的Pikachu？日本「漢字魔力」命名學

捲入「蕾神鎚王」 By2妹Yumi爆吞藥送醫

春節專案增風險？陳時中：落實居家檢疫是關鍵

中央社 / 台北22日電

首批7+7方案旅客出關，北市驗出多名確診者。指揮中心指揮官陳時中今天表示，確診個案都會送往醫院隔離治療，不會增加社區風險，方案後面7天、4天居家檢疫能否落實才是防疫關鍵。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫7+7方案14日上路，首批民眾昨天進行離開防疫旅館前採檢，台北市採檢638人，共驗出2名確診者。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，確診個案都會列為境外移入病例，並送往醫院隔離治療，不會增加社區風險。

他強調，未來7+7方案中的後面7天以及10+4方案中的後面4天居家檢疫能否落實，才是攸關社區風險是否增加的重點。

昨天有入境旅客因同機旅客確診，遭匡列為接觸者須隔離，但卻被要求繼續在防疫旅館直到住滿14天，且後續7天都得自費，引發不滿。陳時中指出，理論上這名個案應到集中檢疫所，那就會是由公費支應住宿費用。

至於春節前防疫計程車量能部分，陳時中說，交通部和地方政府已針對防疫計程車、防疫車隊量能進行規劃，未來春節期間防疫措施也會盡可能在防疫強度與訪視需求間取得平衡。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市旅客返家前驗出二例陽性 陳時中：社區影響小

Omicorn成美主流病毒株 陳時中：盡力守好邊境

全台防疫旅館大體檢 陳時中下令：2至3周內完成

萊豬過關下一步開放日核食？陳時中表態「食安為考量」

相關新聞

北市旅客返家前驗出二例陽性 陳時中：社區影響小

國內執行春節專案上路，首批民眾已陸續返家檢疫，北市衛生局昨晚表示，驗出兩例陽性個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這...

春節7+7專案 昨首批返家隔離

國內昨日新增十例境外移入案例，皆屬突破性感染，但無本土個案。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，春節後若仍無本土疫情，疫苗...

首批「7+7+7」民眾返家前採驗 北市638人有2人採檢確診

採用春節「7+7+7」方案的民眾今起陸續期滿168小時，待醫療單位至防疫旅館PCR採檢陰性，返家進行居家檢疫環境符合規定...

【重磅快評】電子圍籬很久沒用 風險竟要轉嫁民眾？

國內春節專案「7+7」首批入境者今起陸續返家檢疫，指揮中心三令五申，要居家檢疫的民眾在檢疫期間不得外出，否則最高可罰一百...

桃園防疫旅館群聚案 房客怒：只把我們丟在檢疫所？

桃園市一家防疫旅館爆發群聚感染，入住房客129人移至集中檢疫所隔離，一名化名「阿娟」女房客今天下午投訴表示，她自費入住該...

獨／「7+7」首批入境者狂收違規簡訊 民眾擔心遭冤重罰百萬

國內春節專案「7+7」首批入境者今起陸續返家檢疫，指揮中心發言人莊人祥指出，民眾居家檢疫期間不得外出，若違規者最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。