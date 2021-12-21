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Omicorn成美主流病毒株 陳時中：盡力守好邊境

中央社 / 台北21日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，將盡力守好邊境，阻絕病毒進入社區。圖／中央社資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，將盡力守好邊境，阻絕病毒進入社區。圖／中央社資料照

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron成為美國主流病毒株，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，將盡力守好邊境，阻絕病毒進入社區。

指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中下午出席第7屆社區金點獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪做出上述表示。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布，新變異株Omicron已成為美國主流病毒株，占上週新增COVID-19確診病例73%，且多數確診者已接種過疫苗。

陳時中說，新變異株Omicron對於全世界疫情都是考驗，指揮中心會盡力將邊境守好，徹底改善防疫旅館感控措施，居家檢疫的電子圍籬與關懷制度都要做好，希望阻絕病毒進入社區。

針對桃園防疫旅館發生群聚案，媒體問及調查進度，陳時中說，不排除任何可能性，可能是環境污染後，再污染到受感染者。

至於全台防疫旅館總體檢，陳時中說，各縣市政府已有相關例行檢查，目前希望能夠加強查核，預計約2週完成，接下來將由感染症醫學會與相關單位抽查，檢視問題是否都改善。

媒體提問，若防堵Omicron成功，春節後是否可降級、開放國門。陳時中說，這是假設性問題，若防堵成功當然可解除各項限制，但前提是要防堵成功，他也希望如此。

媒體也詢問COVID-19疫苗追加劑議題，陳時中說，專家已做出建議，追加劑與第2劑疫苗間隔為5個月；莫德納（Moderna）疫苗追加劑，專家建議劑量仍以半劑為主，半劑效果也很好。

此外，媒體問及反萊豬公投未通過，是否有助於日本福島5縣食品進口。陳時中說，這兩件事不見得相關，衛福部態度就是以科學證據、國際標準以及食安第一為優先考量。

媒體並問，世界動物衛生組織表示，加拿大通報非典型狂牛症病例，韓國已暫停進口。陳時中則回應，要進一步了解通報狀況，衛福部對這類通報會加以留意。

新冠肺炎 COVID-19

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