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北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

直播／今本土+0！新增10例境外移入 無死亡個案

本土確診0例、境外10例　昨疑似本土病例三採陰已移除

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
今日首批春節專案「7+7」民眾返家，中央疫情指揮中心說明。由左至由為預防接種小組ACIP委員李秉穎、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
今日首批春節專案「7+7」民眾返家，中央疫情指揮中心說明。由左至由為預防接種小組ACIP委員李秉穎、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增10例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天零例本土個案，境外移入10例，有5男5女。此外昨日有一疑似本土病例，第三次採檢PCR陰性。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞(案16928)、美國(2例，案16929、案16937)、柬埔寨(案16930)、越南(案16931)、英國(3例，案16932、案16934-16935)、印尼(2例，案16933、案16936)，入境日介於今(2021)年11月22日至12月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,794,007例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,775,550例排除)，其中16,826例確診，分別為2,173例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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