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中研院最重恐挨罰15萬 實驗室重啟須疾管署點頭

中央社 / 台北20日電
指揮中心今天公布中研院染疫案調查報告，列出3大疏失，最高可開罰新台幣15萬元並限期改善。記者楊雅棠／攝影
指揮中心今天公布中研院染疫案調查報告，列出3大疏失，最高可開罰新台幣15萬元並限期改善。記者楊雅棠／攝影

指揮中心今天公布中研院染疫案調查報告，列出3大疏失，最高可開罰新台幣15萬元並限期改善，該P3實驗室也將禁用感染性生物材料，直到疑慮解除且獲疾管署同意。

前中央研究院P3實驗室人員日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），中研院昨天晚間將調查報告送抵中央流行疫情指揮中心。

指揮中心今天公布調查報告內容，院方經訪談相關人員、調閱11月中下旬監視器錄影檔以及實驗室使用紀錄表，發現個案及實驗人員都只穿一般防護裝備就進實驗室，關鍵防護裝備如N95口罩、雙層手套、護目鏡或面罩通通沒戴。

實驗時也沒在生物安全櫃中進行，遭污染的髒墊料直接放在沒有封口的袋子裡，造成實驗室環境污染，離開時甚至先脫口罩，導致實驗人員可能吸入污染物，或是手套被污染後又摸到口鼻遭感染。

指揮中心指揮官陳時中表示，中研院除了將針對制度面、執行面檢討，未來也將成立P3實驗室綜合檢討委員會，改進P3實驗室的管理運作級生物安全監督查核機制。

陳時中說，指揮中心將於23日開會審視及討論，預計2週內提出外部專家小組調查結論及建議，另將依「傳染病防治法」第34條、第69條及「感染性生物材料管理辦法」第25條規定，對中研院最高開罰15萬元罰鍰，並限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。

陳時中強調，在生物安全疑慮解除前，要求該P3實驗室停止使用或處分相關感染性生物材料，未來即便生物安全疑慮解除，也須經中研院生安會確認並報疾管署同意後，才能再使用或處分相關感染性生物材料。

此外，除中研院基因體研究中心P3實驗室，指揮中心也調查其餘國內11家操作COVID-19病毒的P3實驗室，均已於12月17日查核完畢，未發現重大缺失。

有媒體詢問，除了中研院實驗人員，為何連中研院環境檢測人員都被隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該實驗室內為高風險區域、環境檢體也驗出陽性，因其中一名協助採樣的人員，進入實驗室後防護裝備不小心鬆脫，因此將2名採檢人員進行預防性隔離，目前正在集中檢疫所，2人入住時採檢均為陰性，也沒有相關症狀。

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