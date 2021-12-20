北市又爆本土確診？ 30歲女性至萬芳醫院就醫 採檢確診
北市又爆新增一例本土確診個案，據了解，一名30多歲女性因身體不適，12月19日前往北市萬芳醫院就醫，採檢陽性確診，Ct值31，初步研判為舊案。北市衛生局表示，由於中央尚未公布案號，若確定為北市確診個案將會統一說明，若發現北市有足跡也會進行清消。
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