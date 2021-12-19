「7+7」變「8+6」？ 莊人祥：延遲退房多收一晚房錢

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聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
有民眾抱怨隔離168小時後，卻遭北市府以防疫計程車不足為由多留16小時，怒批限制人身自由。本報資料照片
有民眾抱怨隔離168小時後，卻遭北市府以防疫計程車不足為由多留16小時，怒批限制人身自由。本報資料照片

春節檢疫專案已於12月14日上路，完整接種兩劑的入境者可採「7+7」方案，否則須採「14+0+7」或「10+4+7」方式。但有民眾反映他完成「7+7」，但北市竟以防疫計程車不足為由，要求他在防疫旅館多待一晚。指揮中心發言人莊人祥則表示，主要是因為延遲退房，飯店多收一晚房錢，不是真的多住一晚。

莊人祥表示，針對旅館檢疫後交通部分，交通部已協助北市籌備800輛防疫計程車、50輛跨縣市接駁，「應已足夠」，且若不夠可以再規劃，但北市沒有再提需求，

莊人祥也說，應是車輛調度上調度的問題，而造成在飯店多留一些時間，但不是真的要求多住一晚。因為旅館檢疫時間要求滿168小時才可離開，但有些車輛僅有上午或下午發車，因此延遲退房時間，而照過去飯店的收費方式，若超過退房幾小時就會多收一晚的房錢。

目前也有安排跨縣市者乘坐大型巴士，以共乘方式接駁。但還在檢疫期間可以共乘？莊人祥說，若採用大型車輛接駁，則會做好隔板或以梅花座方式等防疫措施。

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