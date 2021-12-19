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今境外+6確診！增1死 六旬男解隔5個月後死亡

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境外+6！ 增1死 六旬男解隔5個月後死亡

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
今新增六名境外，一名死亡案例。圖／指揮中心提供
今新增六名境外，一名死亡案例。圖／指揮中心提供

國內今天新增六例新冠肺炎境外移入確定病例，其中有五名為突破性感染，無新增本土個案，另新增一例死亡個案。至於台北和桃園旅館群聚案，指揮中心發言人莊人祥表示，目前都沒有新增確診個案。

今日新增六例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(案16911)、加拿大(案16912)、英國(2例，案16913、案16915)、越南(案16914)及奈及利亞(案16916)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月17日。

五名為突破性感染分別自美國、加拿大、英國、越南和奈及利亞入境，接種疫苗分別為AZ、BNT和莫德納疫苗。

今日新增一例死亡個案，案4397，為60多歲本國籍男性，具慢性病史；5月22日因發燒就醫採檢，5月23日住院隔離治療，5月24日確診，7月2日解除隔離，12月1日因肺纖維化、肺衰竭死亡。

莊人祥表示，雖然個案7月已經解隔離，但後續是因肺纖維化等原因死亡，因此判定為新冠肺炎相關。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6805例確診，分別為2152例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。

2020年起累計850例新冠肺炎死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今新增六名境外，一名死亡案例。圖／指揮中心提供
今新增六名境外，一名死亡案例。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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