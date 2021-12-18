桃園防疫旅館清消恐不確實 1個案房內驗出病毒「Ct值曝光」

為釐清桃園防疫旅館環境污染情形，指揮中心在該旅館清消後進駐採檢150件檢體，在一名確診個案房內驗出1件陽性，病毒量雖低，可能無法定序，但凸顯清消工作恐有不確實之處。

桃園市防疫旅館近日爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染疫情，接觸者採檢結果今天全數出爐，除了先前曾驗出的3名陽性個案外，旅館37名員工、414名旅客、16名社區接觸者全數陰性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午受訪時表示，由於此案環境污染可能性大，近日已派人赴清消後的旅館進行採檢，每個房間至少都採檢3件以上檢體，累計採檢150件環境檢體。

莊人祥說，經檢驗，在一名確診個案的房內環境驗出1件陽性檢體，Ct值高達39，顯示病毒量已相當低，很可能培養不出病毒，但環境經過清消後還能驗出病毒，代表清消工作可能有不確實之處，將進一步檢討。

在疫苗接種方面，指揮中心統計，昨天全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗共接種9萬9582劑，累計接種3396萬7690人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.44%、第2劑65.51%、 追加劑接種率0.24%。

在第3劑疫苗接種方面，昨天共接種8750劑，累計突破5萬6580劑；台北車站大廳開設的「莫德納疫苗施打站」昨天共接種1917劑，累積接種3萬44人次。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前仍有約3萬劑莫德納疫苗將於21日到期，北車莫德納施打站也將如期開設至21日，會盡量施打完畢。

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