北市防疫旅館群聚 柯文哲：盡量矯正下令檢查設備

中央流行疫情指揮中心昨證實台北市中正區防疫旅館曾住隔壁房的確診2人，經基因序列比對相同，為一起群聚事件。對此，台北市長柯文哲上午前往金甌女中投開票所投票後受訪表示，防疫旅館公共設備，一下要去改沒那麼容易 ，盡量去做一些矯正，會下令所有旅館檢查。

北市防疫旅館群聚是空氣傳播還是環境汙染？柯文哲說，因為過去旅館防疫措施沒像醫院這麼嚴謹，包括公共設備 ，所以不管是北市還是桃園市這兩個案例，是旅館內感染，有人進來感染到旁邊，但硬體改善相當困難，因為公共設備是好幾個房間共用一套，如果沒做阻絕隔絕，是可以透過天花板上面通風系統互相傳染。

柯說，第二個可能是人員管理，門不可以同時開，因為同時開會傳過去，還有那個送東西的人，不可去摸門把，公共設備一下要去改沒那麼容易，怎麼盡量去做一些矯正，北市會下令所有旅館去檢查。

柯文哲也說，裡面傳送東西，管理SOP還要再精進，特別是7+7後，危險度會更高，但他也知道不可能改，因為房間都訂下去，現在只要一改一定大亂，所以7+7政策是硬著頭皮要做，這他可以理解。

柯文哲指出，防疫政策要再盡量防守，但沒有一場戰爭是用防守打贏，所以還沒打滿2劑的拜託去打，第二劑滿5個月的，還是盡量再去打，因為目前看起來，AZ打2劑對Omicron抵抗力還是不夠。

商品推薦