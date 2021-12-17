北市防疫旅館2確診 匡列50人採檢全陰性

中央社 / 台北17日電

台北市防疫旅館2名檢疫的房客先後確診，台北市衛生局今晚表示，匡列房客38人、員工12人，採檢結果全數陰性。

1名本國籍30多歲女性（案16859）11月底回台於台北市防疫旅館完成14天檢疫後，返家自主健康管理期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且病毒量高；隨後發現她隔壁房、自美國入境的旅客也確診（案16870）。

台北市衛生局晚間發布新聞稿指出，匡列案16859及案16870的防疫旅館房客38人、員工12人，採檢結果全數陰性。

另一方面，北市本土個案16882同住者居家隔離2人及自我健康監測6人，檢驗結果也都是陰性。

衛生局呼籲，國人儘速完成1、2劑及追加劑疫苗接種，第1-3類高風險對象，含P3實驗室的工作人員，應加速完成3劑疫苗接種，以獲得完整保護力。

新冠肺炎 COVID-19

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