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怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

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怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟　

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
陳時中說，這7例原先就被列境外，只是改判本土，所以今天就是沒有本土個案。圖／指揮中心提供
陳時中說，這7例原先就被列境外，只是改判本土，所以今天就是沒有本土個案。圖／指揮中心提供

針對桃園旅館群聚案拖延六天才對外公布，有民眾大罵，相關單位沒提前公布疫調，讓他們持續入住，暴露高風險之下。指揮中心指揮官陳時中說，在12月11日確診、13日就公布案號，「這情況剛好在交接。」

他表示，「我知道有些旅客，有些自己覺得倒楣，檢疫最後一天又被召回集中檢疫所，變成在集中檢疫14天，對他生活很不方便，我們感到歉意，但對健康是不得已的作法。」

除此之外，國內今日有7例個案改判本土確診，但指揮中心表示「今日本土個案仍+0」，遭疑粉飾太平。陳時中說，這7例原先就被列境外，只是改判本土，所以今天就是沒有本土個案。

發言人莊人祥說，今日確診個案會是「新研判的本土個案」，按照國內從以前至今的計算方式都是如此，無論「本土改判境外」、「境外改判本土」都會新增在新聞稿中，但不會宣告在今日個案裡。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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