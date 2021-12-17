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怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

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群聚旅館出現跨樓層感染 指揮中心：將檢視排氣系統

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
陳時中說，現在要注意排風系統是否完整，目前已回溯11月22日至12月10日入住旅館的旅客，召回時間相對比較長，有匡列者在一定時間有可能感染性，也都有進行採檢並送至集中檢疫所。圖／指揮中心提供
陳時中說，現在要注意排風系統是否完整，目前已回溯11月22日至12月10日入住旅館的旅客，召回時間相對比較長，有匡列者在一定時間有可能感染性，也都有進行採檢並送至集中檢疫所。圖／指揮中心提供

桃園某防疫旅館群聚個案，包含境外感染源在內，共有7人確定屬於同一個群聚個案。指揮中心初步研判，在環境感染可能性大，由於出現跨樓層感染，指揮中心指揮官陳時中說，空氣傳染低，但不排除，因此也要檢視排氣系統。

針對桃園防疫旅館群聚個案，其他6人都是在6樓感染，唯獨1例案16862是在8樓，陳時中說，這7人基因定序相同，6樓是環境引起群聚感染，但8樓個案傳染方式還要進一步討論。

陳時中說，現在要注意排風系統是否完整，目前已回溯11月22日至12月10日入住旅館的旅客，召回時間相對比較長，有匡列者在一定時間有可能感染性，也都有進行採檢並送至集中檢疫所。

採檢結果。圖／指揮中心提供
採檢結果。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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