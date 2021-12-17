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防疫旅館1物「最易遭污染」 國外研究：能讓病毒存活28天

聯合新聞網 / 綜合報導
國外研究指出，防疫旅館內的杯子，以及陶瓷表面且環境潮濕的洗手檯、馬桶，都是容易沾染並讓病毒存活的物件。 示意圖／ingimage
國外研究指出，防疫旅館內的杯子，以及陶瓷表面且環境潮濕的洗手檯、馬桶，都是容易沾染並讓病毒存活的物件。 示意圖／ingimage

桃園一間防疫旅館爆發群聚感染，引起全台疫情緊張氣氛再度升高。針對防疫旅館的病毒污染狀況，重症醫師黃軒分享國外相關研究指出，旅館房間內的「杯子」是最容易受病毒沾染的物件，此外，不同材質和濕度也會影響病毒留存的時間長短，其中，「陶製表面」加上「環境潮濕」的洗手檯，可讓病毒存活長達28天之久。

黃軒透過臉書發文表示，國際感染期刊《Int J Infect Dis》今年4月刊登一篇來自墨西哥大學的新冠病毒污染分析，這篇研究中發現，由於入住防疫旅館的人多數為無症狀或處於潛伏期，此時人體雖然沒有發病，卻是病毒複製能力最強的時候，咽喉或口水中的病毒濃度最高，因此天天使用的「杯子」便成為旅館內最容易被污染的物件

病毒存活時間方面，過去相關研究已經得知，新冠病毒在塑膠材質可存活72小時、金屬不鏽鋼表面48小時、厚紙板上最多也能活24小時、在銅器上則較短，只有4個小時；澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）先前也發現，新冠病毒在手機螢幕、塑膠或紙質貨幣等表面光滑的物體上，可以存活長達28天。

而墨西哥大學這次的分析則顯示，新冠病毒在「陶瓷製品」的洗手檯、馬桶、杯子存活較久，尤其是洗手檯最多連續28天都還找得到病毒，研究人員推測原因可能和染疫的房客刷牙、漱口、吐口水都會在「洗手槽內」有關，再加上洗手檯的潮濕和廁所溫度，都非常適合病毒生存。

墨西哥大學的分析中也補充，過去有研究曾發現防疫旅館內最容易受污染的區域和物件是「浴室」與「枕頭套」，並驗證大多容易遭感染的原因都和「水」或「潮濕」介面持續接觸有關；最後研究人員提醒，由於氣溶膠傳播持續存在，高風險的環境需要大量進行定期的消毒、打掃人員也務必做好防疫工作和專業訓練，才能避免防疫旅館成為病毒散播的溫床。

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