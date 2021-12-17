桃園防疫旅館群聚環境汙染有風險 陳時中：大家不要去
桃園防疫旅館群聚染疫事件，指揮中心指揮官陳時中今天表示，該旅館確診患者最新病毒基因定序結果出爐，目前判定有7人病毒株相同，目前感染管制學會將進行防疫旅館總體檢。「現在桃園旅館就讓它好好清空完成，趕快進行消毒，大家不要去。」陳時中說，目前判定是環境汙染的情況，環境有風險的，讓他們靜置消毒。
至於，防疫旅館總體檢後，若發現防疫缺失必須改進，甚至是暫停營業，旅館量能是否會受到影響。陳時中說，不排除有重大過失時就要停業，所以集中檢疫所暫時不開放其他預約，也是這道理。
「但目前看來，防疫旅館是對感控、交叉感染的基本概念及動作不足。」陳時中說，雖然看起來，大家都有遵守相關的標準作業流程（SOP），可是有一些細節裡面，若沒有接受過基本訓練者會有所忽略，因此總體檢就是要檢驗大家的基本概念、動作有無確實。
此波疫情對社區的影響？陳時中表示，這有兩方面，一是防疫旅館有內部傳染時，於14天檢疫期就會有所突破，因為正常來說，整體潛伏期於14天內應該會過去，加上檢驗陰性後解除隔離，應該是很好的防守狀況。但在旅館內感染，如第7天感染，第14天檢驗就不一定檢驗到，會變成自主健康管理被驗到，而加強檢疫旅館檢驗，就是要避免中途有感染情況卻沒有及時移出，如又出現環境不恰當，就可能造成環境汙染。
其次，入境者於防疫旅館內進行多次檢驗，就是希望及早找出可能個案，及早移出，避免環境汙染，防疫一層做好，無法一個步驟就防止所有。
這次防疫旅館染疫事件是地方先傳出爆發確診個案，指揮中心是否隱匿疫情？陳時中說，疫情都是指揮中心第一手就爆出。每名確診個案都有編號，也都於防疫記者會公布入境日期、確診判定日等，沒有隱匿情形，若有問題也讓外界盡量提問，而個別資訊才會有個別爆料問題。
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