染疫漁工入境澎湖 同機12人安置集中檢疫所 7人居家隔離
澎湖縣政府今天公布高雄入境印尼籍漁工疫調足跡。經昨晚PCR採檢CT值41，病毒量有下降情形。另外，同機19名密切接觸者PCR檢測皆為陰性；7人居家隔離、12人安置集中檢疫所。
因應這起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調，澎湖縣政府新聞稿指出，印尼籍漁工16日搭乘下午3時華信航空AE347高雄飛澎湖班機，3時45分抵達澎湖機場。下機後由2名仲介公司人員開車送抵馬公第三漁港，約下午4時抵達碼頭倉庫後即無外出記錄。
縣府衛生局指出，目前澎湖匡列的密切接觸者，是同機前後2排、及同排旅客共19人。其中，老人、小孩有7人因需照顧者且符合住宅1人1室規定，衛生局同意在家居家隔離外；剩餘12人安置興仁集中檢疫所。
另考量到機場接送漁工到第三漁港的2名仲介公司員工，因與個案接觸時間短，並有做好相關防疫措施，要求自主健康管理14日。
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