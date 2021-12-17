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桃園防疫旅館疑空調傳播病毒？ 陳時中：不能完全排除
桃園防疫旅館群聚染疫事件最新進展。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，該旅館確診患者最新病毒基因定序結果出爐，目前判定有7人病毒株相同，但為同層樓6人的群聚事件，除住在5樓520的案16872病毒量低無法定序外，其餘確診者均感染Delta。有專家認為，旅館群聚事件指向空調傳播病毒，陳時中說，「空調的可能性，不能完全排除。」
此次防疫旅館群聚事件，陳時中說，「空調的可能性，不能完全排除」，因此往後對防疫旅館通風會有一定要求，但目前仍判定是環境因素。
指揮中心昨天宣布，返台民眾入住集中檢疫所及返家、自主健康管離期間將進行6次篩檢，但有專家質疑，要防堵疫情，還是必須要求防疫旅館加強管理，如此頻繁篩檢意義不大。陳時中說，指揮心心已請感染管制學會進行防疫旅館總體檢，且對於改善空調設施進行要求。
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