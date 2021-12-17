桃園大清消、確診移工違規出海 指揮中心下午2時說明

桃園爆出旅館確診事件，全棟大樓共有八人確診，四人基因定序相同，初步研判為防疫旅館感控不確實，釀成群聚案件，北市旅館仍在調查中，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時進一步說明調查結果。

目前桃園正進行清潔消毒，該旅宿的其他樓層旅客都移到集中檢疫所或防疫旅館。莊人祥表示，針對春節旅館量能，仍有集中檢疫所房間足以因應，但短期內不會開放入境者訂房。

另外昨日一名高雄一名44歲印尼籍漁工，未遵守防疫規定，在14+7天隔離結束後採檢還未確定，竟在昨天下午從高雄搭機飛往澎湖，準備出海作業，事後採檢確診。

高雄市和澎湖縣政府緊急啟動疫調，首波14人PCR結果均呈現陰性。澎湖縣政府也指出，當地19名密切接觸者PCR檢測皆為陰性。

指揮中心也宣布針對防疫旅館刻啟動四大強化作為，包含春節檢疫三方案須新增篩檢次數，請感控專家查核防疫旅館、檢視旅宿空調換氣、檢疫期間有症狀均採PCR採檢。

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