漁工確診飛澎湖曾停留高雄24小時 首波PCR結果出爐

44歲印尼籍漁工未遵守防疫規定恐成防疫破口！14+7天隔離結束後採檢還未確定，竟在昨天下午從高雄搭機飛往澎湖，準備出海作業，事後採檢確診，高雄市和澎湖縣政府緊急啟動疫調，匡列53人，澎湖縣政府緊急發出尋人通知，要求16日下午3點搭乘華信航空AE347的旅客與衛生局聯繫。高雄市府表示，首波14人PCR結果均呈現陰性。澎湖縣政府也指出，當地19名密切接觸者PCR檢測皆為陰性。

高雄市衛生局表示，個案雇主為澎湖籍漁船，列為澎湖境外移入個案，個案在高雄市停留期間約24小時，密切接觸者3人、一般接觸者11人，匡列採檢抗原結果快篩均呈現陰性。個案停留場域均已完成清消，請市民可放心。

高雄市衛生局調查，該名個案為專案引進的國際移工，44歲印尼籍男性，已接種2劑莫德納疫苗滿14天，11月23日夜間自桃園國際機場入境，11月24日凌晨入住中部集檢所，11月23日入境時採檢PCR陰性、12月6日居家檢疫14天期滿採檢PCR陰性，後續7天自主健康管理期間都在中部集檢所完成。

檢疫及健康管理21天期滿後，12月15日因預定前往澎湖上工，由仲介接送至高雄市楠梓區公司住所，並在下午安排採檢PCR，12月16日傍晚未確認檢驗結果即搭乘國內線班機前往澎湖，昨天下午5點左右，接獲檢驗結果為陽性，CT值37.06。個案無症狀，研判可能為境外移入舊案，近日將進行複驗。

衛生局表示，個案在高雄市停留約24小時，除採檢外其餘時間均停留於公司住所，經初步疫調已匡列接觸者53人，包含同車司機1人、共乘國際移工21人、仲介公司接觸者12人、班機共乘接觸者19人。個案未確認檢驗結果即搭機前往澎湖，仲介疑有違反傳染病防治法相關情事，衛生局併將依法究責。

這起案例也讓澎湖縣政府繃緊神經，縣府表示，印尼漁工自高雄入境澎湖採檢陽性一案，匡列12月16日華信航空AE347下午3點高雄往馬公班機，座位在第3、4、5、6、7排的乘客為接觸者。澎湖縣政府衛生局正在聯絡相關乘客，也請乘客主動與衛生局聯繫，電話：9270508或0965579072。

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