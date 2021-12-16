北市防疫旅館案16859定序Delta 暫無擴散之虞

境外移入個案19859今天確認染上Delta變種變毒，此案在北市某防疫旅館檢疫期間，隔壁房客也確診，指揮中心表示，這家防疫旅館暫無新個案，研判沒有擴散傳染。

案16859為自柬埔寨入境的30多歲女性在檢疫期滿返家後，前天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值12；她在台北市某防疫旅館檢疫期間，昨天住隔壁房的30多歲男性（案16870）隨後也確診，Ct值31。

由於桃園市正好發生防疫旅館群聚感染案，且其中4例染上Delta，今天北市這起16859的病毒基因定序確認為Delta，與案16870先後確診，且也與防疫旅館相關，引起關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午疫情記者中表示，與案16870一起入境的同團旅客及同樓層住客，以及旅館員工等，暫時沒有再新增個案，病例沒有擴散傳染。

陳時中進一步說明，案16859返家後曾接觸4名同住家人列為居家隔離對象，PCR採檢都是陰性；旅館檢疫者共匡列20人，維持1人為陽性個案（案16870），其餘14人陰性、2人檢驗中、3人待採檢；旅館及超商員工20人列自我健康監測，19人陰性、1人檢驗中。

經過病毒基因定序，案16859確認感染最早在印度發現的Delta變種病毒，至於案16870的報告仍在進行中。陳時中強調，台北市某防疫旅館是否為群聚事件，仍待病毒基因定序佐證，才能更清楚狀況。

同樣在台北市確診的中央研究院P3實驗室離職人員（案16816）染疫後續，陳時中今天公布最新監測狀況，此事件應採檢479人，均為陰性；另外，自我健康監測者經確認減少3人，改為337人自我健康監測，採檢333人皆陰性，其餘持續由衛生單位評估是否採檢。

對於中研院院士、台大醫學院教授陳培哲評論中研院實驗室出現疏漏，總統府必須「給社會一個交代」；陳時中認為，這是陳培哲的個別意見，此事件有全面檢討必要性，但國家有國家體制，各司其職，實驗室管理爭議屬於中研院生物安全相關單位的問題。

另外，今天台北市新增一名80多歲本國籍女性的本土個案，媒體詢問，是否意味社區有隱形傳播鏈。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，相關疫調尚未完成，住在雙北民眾可能在5月社區大流行時感染，近期偶爾出現就醫例行採檢驗出病毒殘片，判定以往感染但未曾確診。

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