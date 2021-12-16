桃園防疫旅館群聚案 調監視畫面暫未發現違規

桃園防疫旅館發生群聚疫情，指揮中心指揮官陳時中今天表示，初步推測是環境感染所致，調閱監視器畫面暫無發現違規，但因影片時間長，仍須花點時間才能釐清。

中央流行疫情指揮中心指指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，桃園市防疫旅館爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，該旅館先後出現8名確診個案，其中包含指標個案在內同樓層個案共6例，目前已知4人病例序列相同，研判為一起群聚事件。

陳時中表示，初步推測應是環境感染，目前已拿到監視錄影器的畫面，暫時沒看到違規事項，但監視錄影器畫面很長，需要一點時間才能釐清；因應春節前入境人數多，也加強相關檢驗，希望及早發現個案，降低防疫旅館風險。

有媒體詢問，既然防疫旅館有群聚感染風險，是否考慮開放在家進行居家檢疫。

陳時中說，縱使防疫旅館內有染疫風險，風險仍有限，相較於居家檢疫期間造成的感染，風險可能會在社區內發生，「防疫沒有百分百」，他認為要控制社區內的風險相對困難，因此還是會以防疫旅館、集中檢疫為主，並且透過多重檢驗降低風險。

國內今年上半年才發現諾富特飯店群聚疫情，如今又發生桃園防疫旅館群聚感染。

陳時中說，諾富特飯店群聚疫情過後，地方政府陸續都有針對防疫旅館進行不定期稽查，為了避免旅館內部可能有管理不善問題，造成人與人接觸或員工染疫卻沒有及時發現。

相較之下，陳時中說，這次防疫旅館群聚案雖然還沒有員工染疫，但有可能在穿脫手套或哪個環節不夠確實，會請感控專家介入教導，區分清潔區和污染區，也會展開全面查核，希望大家落實環境安全。

關於屆效疫苗的處理，陳時中說，近期確實有單位需要疫苗進行中和抗體試驗，之前也已提供392劑屆效莫德納疫苗給國衛院進行動物試驗，明年若有其他疫苗無法使用完全，也會考慮援外或各種方案，但總是要把各種疫苗準備起來，因應多變的疫情。

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