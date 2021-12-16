桃園防疫旅館群聚 12月3日自越南返台個案疑為源頭

桃園某防疫旅館發生群聚染疫案，先後出現8人確診。指揮中心追查，經比對病毒序列，12月3日自越南入境的40多歲本國籍男性（案16768），疑為整起群聚事件的感染源。

桃園縣某防疫旅館先後出現8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，含指標個案的案16851在內同樓層（6樓）個案共6例，4人病例序列相同，研判為一起群聚事件，其餘不同樓層2例個案是否與該起群聚有關仍待釐清。衛生單位疑防疫旅館發生交叉感染或互相感染問題，展開調查。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上說明，案16851為40多歲本國籍男性，11月20日從中國大陸入境，12月11日自主健康管理期滿前快篩陽性，就醫採檢確診。

羅一鈞說，據案16851同樓層確診個案分析，6人房間相對位置靠近，幾乎都是對門或斜對門房客，以S基因定序後，發現含案16851在內，共4人序列相同，其餘2案序列檢測中，不過考量個案之間住房位置相對靠近，仍列為可能群聚相關事件。

羅一鈞提到，這4名序列相同的個案，最早確診者（案16768）為12月6日，早在12月3日就發病、也是入住日。意味個案發病到確診，在防疫旅館約住過2晚才到醫院進行隔離，其他個案入住時間分別為11月20日至12月2日，也就是案16768入住同時期，其餘個案都已住在該樓層。

羅一鈞表示，經比對案16768與先前境外移入個案序列，相符病毒株大多來自越南，初判12月3日入住這間防疫旅館、自越南入境的40多歲本國籍男性（案16768），為整起群聚的疑似感染源。

羅一鈞表示，這8例個案入住時間皆有重疊性，但5樓個案（案16872）Ct值高，初步研判為時陰時陽階段，與這起群聚關聯性低，8樓個案（案16862）Ct值為20.2，與群聚關聯性待釐清。

指揮官陳時中解釋，案16768雖是最早驗出陽性的個案，但到底是誰傳給誰，仍要進一步釐清與更多資料才能判定，但防疫旅館必須先清空消毒，並將人員移至集中檢疫所繼續檢疫隔離。

陳時中說，同起群聚案的本國籍自中國入境的40多歲男子（案16851），是檢疫期滿、於自主健康管理期間確診，屬於對社區影響的指標個案，故會進行回溯性採檢，若皆陰性則對社區影響較低，若有陽性則要啟動另一波疫調。

此外，媒體詢問自主健康管理期間確診，防疫措施是否再加強。陳時中說，目前統計自主健康管理期間確診有12例，前9例Ct值高，代表病毒量低，研判為境外感染後處於檢驗陰陰陽陽期間。

陳時中表示，近來3例自主健康管理期間確診者Ct值低，原因可能是潛伏期特別長，或者在檢疫期間染疫，而檢疫期間染疫不外乎是環境可能污染，或期間有人與人接觸。因此指揮中心決定加強入境採檢措施，每3天進行一次PCR採檢或快篩。

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