快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

桃園防疫旅館群聚 12月3日自越南返台個案疑為源頭

中央社 / 台北16日電

桃園防疫旅館發生群聚染疫案，先後出現8人確診。指揮中心追查，經比對病毒序列，12月3日自越南入境的40多歲本國籍男性（案16768），疑為整起群聚事件的感染源。

桃園縣某防疫旅館先後出現8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，含指標個案的案16851在內同樓層（6樓）個案共6例，4人病例序列相同，研判為一起群聚事件，其餘不同樓層2例個案是否與該起群聚有關仍待釐清。衛生單位疑防疫旅館發生交叉感染或互相感染問題，展開調查。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上說明，案16851為40多歲本國籍男性，11月20日從中國大陸入境，12月11日自主健康管理期滿前快篩陽性，就醫採檢確診。

羅一鈞說，據案16851同樓層確診個案分析，6人房間相對位置靠近，幾乎都是對門或斜對門房客，以S基因定序後，發現含案16851在內，共4人序列相同，其餘2案序列檢測中，不過考量個案之間住房位置相對靠近，仍列為可能群聚相關事件。

羅一鈞提到，這4名序列相同的個案，最早確診者（案16768）為12月6日，早在12月3日就發病、也是入住日。意味個案發病到確診，在防疫旅館約住過2晚才到醫院進行隔離，其他個案入住時間分別為11月20日至12月2日，也就是案16768入住同時期，其餘個案都已住在該樓層。

羅一鈞表示，經比對案16768與先前境外移入個案序列，相符病毒株大多來自越南，初判12月3日入住這間防疫旅館、自越南入境的40多歲本國籍男性（案16768），為整起群聚的疑似感染源。

羅一鈞表示，這8例個案入住時間皆有重疊性，但5樓個案（案16872）Ct值高，初步研判為時陰時陽階段，與這起群聚關聯性低，8樓個案（案16862）Ct值為20.2，與群聚關聯性待釐清。

指揮官陳時中解釋，案16768雖是最早驗出陽性的個案，但到底是誰傳給誰，仍要進一步釐清與更多資料才能判定，但防疫旅館必須先清空消毒，並將人員移至集中檢疫所繼續檢疫隔離。

陳時中說，同起群聚案的本國籍自中國入境的40多歲男子（案16851），是檢疫期滿、於自主健康管理期間確診，屬於對社區影響的指標個案，故會進行回溯性採檢，若皆陰性則對社區影響較低，若有陽性則要啟動另一波疫調。

此外，媒體詢問自主健康管理期間確診，防疫措施是否再加強。陳時中說，目前統計自主健康管理期間確診有12例，前9例Ct值高，代表病毒量低，研判為境外感染後處於檢驗陰陰陽陽期間。

陳時中表示，近來3例自主健康管理期間確診者Ct值低，原因可能是潛伏期特別長，或者在檢疫期間染疫，而檢疫期間染疫不外乎是環境可能污染，或期間有人與人接觸。因此指揮中心決定加強入境採檢措施，每3天進行一次PCR採檢或快篩。

桃園 防疫旅館 羅一鈞 陳時中 COVID-19

延伸閱讀

防疫旅館若交互感染 羅一鈞：會改列本土

陳時中：第3劑間隔傾向再縮短 專家討論後定案

桃園防疫旅館4個案定序同 陳時中：其他3人將改列本土

桃園防疫旅館群聚整棟大樓清空 擴大匡列疫調進度

相關新聞

旅館專車載走隔離者？議員質疑SOP出漏洞 北市：是誤會

台北市中正區防疫旅館疑似群聚，與境外移入個案案16859同層的案16870採檢陽性，中央正在調查是否為交叉感染。北市衛生...

桃園防疫旅館群聚感染源 疑手套消毒不全送餐接觸

桃園防疫旅館爆發群聚感染事件，桃園市長鄭文燦今天下午表示，這次防疫旅館1+3事件，由衛生局主主動追溯追查，針對感染源可能...

北市男防疫旅館內確診 相關20房客PCR陰性

一名30多歲男性在台北市防疫旅館檢疫期間確診COVID-19。台北市衛生局今天表示，與案16870一起入境的同團旅客及同樓層住客共20人...

桃園防疫旅館撤離完畢 住客抱嬰上車送檢疫所

桃園市一家防疫旅館爆群聚感染，昨天起緊急清空，最後一班遊覽車今天下午4時左右發車，今送118房、共129名房客至集中檢疫...

北市老婦確診 匡列2同住家人、自我健康管理6人

台北市繼居住在新北市、工作地點於北市的南港中研院P3實驗室女助理研究員（案16816）確診後，再爆1名8旬女性染疫，北市...

桃園某防疫旅館爆群聚 鄭文燦：目前沒看到不當接觸

桃園某防疫旅館驗出8例確診個案，6人在同一樓層，其中4例基因定序相同，研判為同一個感染源，為群聚感染，另2例待基因定序結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。