桃園防疫旅館群聚 調閱監視器地毯式調查

桃園某防疫旅館爆發群聚疫情。桃園市長鄭文燦今天表示，已調閱旅館監視錄影器做地毯式調查，目前尚未發現異常，該旅館預計要進行3次以上的環境採檢，確認安全後才能恢復營運。

桃園某防疫旅館爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，截至今天下午2時，3個樓層已有8人確診，其中4名的病毒S基因序列相同，緊急清空並匡列接觸者。

鄭文燦今天下午召開線上防疫記者會時表示，中央疫情指揮中心今天公布案16851接觸者匡列及採檢情形，桃園市政府做疫調時匡列16名接觸者，目前採檢都是陰性，足跡也都消毒完成。

鄭文燦說，這起案子是衛生局調出資料、主動追蹤後發現，懷疑是防疫旅館環境污染形成交叉感染，因此擴大回溯採檢，目前37名旅館員工採檢都是陰性，旅客部分採檢321人，目前已有3人陽性，因此今天決定全館淨空到集中檢疫所。

鄭文燦說，有關防疫旅館的安全管理，已經針對指揮中心的要求，調閱全部的監視錄影畫面，進行地毯式調查，看有無不當接觸，但目前還沒有；該防疫旅館預計要進行3次以上的環境採檢，才能確定防疫旅館的安全，確認安全後才能恢復營運。

王文彥表示，因為案16851於今年12月11日自主健康管理期間確診，外出都單獨或跟家人，居家隔離只匡列16人，包含家人6人、朋友10人，去過的地方都已經消毒，並經過桃園市政府警察局確認，「應該很安全」，足跡由於可以掌握，不會公布。

王文彥也說，這幾天都在積極調查該防疫旅館環境，是否是因為空調或人為造成感染，但目前為止，監視錄影器內容還沒看出異常，也不排除是無意的環境污染，目前都還不能確定。

桃園市政府觀光旅遊局向中央社表示，該旅館是在去年10月16日申請加入防疫旅館，房間數240間，經觀旅局與桃園市政府衛生局稽查後呈報中央核定，並有定期做稽查，目前仍在與中央、衛生局調查是哪個環節可能出錯，結果將由指揮中心統一說明。

觀旅局也說，由於大部分的飯店都是中央空調，目前沒有規定有中央空調的旅館不能做防疫旅館。

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