春節專案800人返台 陳時中：未到高峰

14日採行入境方案返國人數有826人！針對現場記者提問返國人數似乎比預期中少的問題時，指揮中心指揮官陳時中14日於記者會上回應表示，整體入境的高峰還是落在1月初到月中，且國際上旅遊限制增加，所以入境人數相對較少。

春節專案數據出爐

陳時中於14日表示，今天早上開始有春節檢疫專案返國民眾，公布各入境方案的人數，選擇「14+0」方案的民眾有177人、選擇「10+4」方案則為92人、而以「7+7」方案返國民眾則最多，共有557，總數為826人。

現場記者說，「7+7」方案預期人數似乎比想像中少，是否有放寬集中檢疫所的打算？陳時中則回應說，14日是開始春節檢疫的方案，但整體入境的高峰還是落在1月3日到1月16日，所以現在相對人數比較少。他也表示，現在國際機場旅遊的限制變多，民眾要返國相對困難，所以並沒有一個「爆發潮」。

記者提問說，居家檢疫難以防堵「串門子」的狀況，指揮中心有無因應措施。陳時中重申，居家檢疫就是一人一戶，同住家人需接種疫苗。受檢疫者不能出門，也不能禁止其他人到家中，並不會發生民眾到檢疫者家中的狀況，呼籲民眾「不要這樣子有錯誤的概念，串門子的狀況不被允許的」。

Omicron仍要觀察

近期英國爆出第一個新變種Omicron確診死亡案例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說，從南非釋出的資料來看，確診病例大幅上升，但死亡率都是低點持平，這是比較樂觀的消息，或許代表Omicron與Delta相比死亡率更低。但他也強調，都需要更確切的資料，無論是年齡分析、疫苗接種等資料，才能做出比較正確的評估。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦