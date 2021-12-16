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防疫旅館若交互感染 羅一鈞：會改列本土

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，指出新個案可能在防疫旅館交互感染，不排除改列為本土個案。（指揮中心）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，指出新個案可能在防疫旅館交互感染，不排除改列為本土個案。（指揮中心）

入境18天後確診，恐是在防疫旅館交互感染釀禍！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞15日於記者會表示，15日境外移入個案，與14日返家自主健康管理後才確診的女性住同一間防疫旅館，不排除兩人在防疫旅館交互感染的可能性，可能改列為本土案例！

國內疫情急澄清

針對中研院P3實驗室染疫事件，指揮中心發言人莊人祥表示，列居家隔離110人、自主健康管理36人，全部皆在採檢後呈陰性。至於列自我健康監測的民眾共340人，目前已採檢319人，也都陰性，衛生單位將持續評估、檢測。

於14日境外移入的個案16859為本國籍30多歲女姓，自柬埔寨入境，卻驚傳在返家自主健康管理後才確診，且病毒量相當高。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該個案在返家檢疫第三天後才採檢確診，為入境18天後才確診，目前正回溯了解該個案在防疫旅館受感染。

羅一鈞指出，本次境外移入個案16870，也與此30歲確診女性同一防疫旅館檢疫。他表示，此次境外移入個案發病日比30歲確診女性早，但「不排除有交互感染的可能性」，待感染途徑及感染鏈釐清後，不排除將其中個案改判為本土。

春節專案數據修正

莊人祥15日於記者會更新首日春節方案人數說，14日返國人數共3615人，而選擇「14+0」方案的民眾有1164人，以「10+4」返國者有532人、最後選擇「7+7」的人數共1919，佔約春節返國方案的5成左右。

莊人祥補充，為了加強春節「7+7」方案的監測，除了要求民眾進行，入境前要交三天前檢驗陰性的相關證明外，還需要防疫旅館第六天進行PCR檢驗等措施，最後才能夠透過防疫計程車返家檢疫，返家後也需要自行篩檢。

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