桃園防疫旅館爆群聚 鄭文燦：要確保社區安全

桃園市一家防疫旅館爆發群聚疫情，市長鄭文燦今天表示，目前有社區足跡的16人及旅館人員都是陰性，部分房客還要再採檢確定，要確保防疫旅館和社區的安全，將以最高標準進行。

桃園一家防疫旅館爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，截至今天下午2時，3個樓層已有8人確診，其中4名的病毒S基因序列相同，旅館緊急清空並匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會說明，這起防疫旅館群聚，已有8個確診個案，分布在6樓有6例，8樓有1例，5樓有1例。

鄭文燦今天下午出席中華航空公司與企業工會簽訂團體協約儀式後接受媒體聯訪表示，針對入境的確診個案，由疫調人員主動發現在一家防疫旅館可能有涉及交叉感染，因此做了一次完整的疫調追蹤，包括工作人員、入住的房客回溯、社區足跡的擴大篩檢。

鄭文燦說，目前個案大致上在同一樓層，有可能涉及環境污染的接觸感染，這部分還要由指揮中心的專家來判定，不過基於風險管理，已經做了旅館淨空，另外也針對可能人員擴大篩檢，目前有社區足跡的16人都是陰性，旅館工作人員也都是陰性，部分房客還要再採檢確定。

鄭文燦說，有關這個案件，桃園市政府是採取主動疫調、主動篩檢，最後感染源的判讀會由指揮中心判斷，這3天都有和指揮中心有密切聯絡，基本上要確保防疫旅館和社區的安全，一切要以最高標準進行。

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