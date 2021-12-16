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北市防疫旅館2人染疫事件 專家下午進駐調查

中央社 / 台北16日電

北市防疫旅館近日接連發現同樓層旅客確診COVID-19，指揮中心正在比對基因定序釐清感染源，今天下午也會派專家進駐調查可能感染情形。

國內一名境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（案16859）回國後完成14天檢疫，直到返家後才確診，且病毒量高，中央流行疫情指揮中心緊急匡列採檢同住家人及旅館住客、工作人員，發現防疫旅館住個案隔壁房的旅客也確診（案16870），暫時判定為境外移入，將比對兩人病毒基因定序，釐清是否為旅館內交互感染。

指揮中心指揮官陳時中今天下午公布接觸者最新採檢情形，4名同住者全數陰性，旅館檢疫者同樓層12人當中也僅昨天確診的案16870確診，另9人陰性、1人檢驗中、1人待採；旅館員工及超商人員共20人，已知19人陰性、1人檢驗中。

陳時中表示，目前基因定序仍在進行中，暫時無法判定是單獨事件還是群聚感染，下午就會派專家團隊進駐檢視環境狀況，尋找可能感染途徑。

因應桃園有防疫旅館發生群聚感染，指揮中心今天也祭出4大加強措施，陳時中說，未來希望全國防疫旅宿都請感控專家全面查核、指導，落實防疫管理，另外也要求檢疫旅客只要出現症狀將一律採檢。

新冠肺炎 COVID-19 北市 防疫旅館 陳時中

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